The Almost Gone : les cartes débarquent dans le jeu

Il y a 1 heure

Alban Martin

The Almost Gone passe la version 1.3.2 avec une nouveauté majeure : les cartes. Il s'agit d'une aide pour chaque niveau qui permet d'afficher un plan des lieux.



Voilà un bon moyen pour ne plus se perdre et faire la lumière sur les vérités poignantes cachées dans les magnifiques décors du jeu qu'on a adoré à sa sortie.



Regardez le trailer :

Entre la vie et la mort, isolé et seul, vous devez démêler les vérités poignantes qui ont conduit à votre destin. Creusez sous les façades et les intérieurs magnifiquement rendus d'un style de vie banlieue ordinaire pour découvrir un conte contemporain conçu par un auteur primé.

Parmi les autres nouveautés, on trouve la possibilité d'augmenter le texte, de choisir le type de commande (boutons ou gestes) ou encore une meilleure gestion des balayages pour faire pivoter les tuiles.



Pour mémoire, The Almost Gone propose un voyage unique depuis votre propre maison vers des rues étrangement désertes, de beaux immeubles d'appartements ou encore des hôpitaux abandonnés. Des indices permettent de résoudre les énigmes qui sont s'intensifient avec le temps.

The Almost Gone : les nouveautés

Les joueurs ont désormais la possibilité d'augmenter le texte de l'interface utilisateur du jeu.

Les joueurs ont maintenant la possibilité de choisir entre les commandes par balayage et par bouton.

Les éléments pressés seront maintenant mis en évidence pendant une courte durée.

Une carte de chaque zone est maintenant disponible. Une mini-carte est ajoutée à l'interface utilisateur qui sert également de bouton pour ouvrir la carte.

L'orientation de l'écran sur iPad sera désormais mise à jour lors du changement d'orientation de l'appareil (gauche ou droite).

Les joueurs peuvent désormais glisser sur toute la largeur de l'écran pour faire pivoter les tuiles, et sur tout l'écran lorsque le mouvement est géré par des boutons.

Correction d'un problème où les joueurs devaient cliquer deux fois sur un objet pour ouvrir une bulle de texte si l'une était déjà ouverte sur un autre objet.

Correction de l'interruption de la télévision à chaque fois qu'une nouvelle session est lancée à l'acte 1.

Les joueurs ne peuvent plus sortir du sous-sol sans terminer le puzzle.

Correction d'un bug où parfois un ballon de texte ne se cachait pas lors du déplacement vers une nouvelle tuile.

Correction de l'audio d'une autre tuile lors de l'annulation d'une transition de tuile.

Correction de bulles de zoom incorrectes apparaissant dans l'aile du patient lors de l'annulation d'une transition de tuiles.

