Keynote Apple d’octobre 2020 : date et annonces possibles

Le prochain keynote Apple, qui sera forcément 100% digital, avait été initialement annoncé pour le 8 septembre. Mais une déclaration d’Apple à la suite des derniers résultats trimestriels avait officiellement repoussé la sortie des nouveaux iPhone 12. En parlant de retard pour sa gamme de téléphones 2020, la firme a confirmé les doutes émis par de nombreux spécialistes et sous-traitants quant à la capacité de maintenir un calendrier habituel en cette année de pandémie.



Étant donné que nous n’avons toujours pas reçu de carton d’invitation, il y a fort à parier que la présentation des nouveaux produits Apple se déroulera en octobre prochain.

Le keynote de l'iPhone 12 le 12 octobre 2020 ?

Pour suivre les prochaines annonces de Tim Cook et de ses équipes, il va falloir encore patienter un peu. Nous avons fait le tour des rumeurs, fuites et autres informations et le 12 octobre semble le plus probable. La date correspond au numéro de l’iPhone 2020, et donne à Apple un mois supplémentaire pour peaufiner ses produits, mais aussi ses services et mises à jour majeures. Pour la dernière WWDC, la firme avait accusé près de trois semaines de retard. Nous sommes dans les mêmes eaux.



Pour suivre le Keynote Apple, il suffira de vous rendre sur le site du constructeur pour avoir le flux vidéo, ou bien sur notre page keynote pour la retranscription écrite en français.

Quelles nouveautés annoncées pendant le keynote Apple 2020

On attendait au départ deux conférences pour la rentrée 2020, une debut septembre et une autre en octobre. Finalement, il n’y en aura qu’une et elle sera chargée.



Outre les stars, les quatre iPhone 12 qui vont inaugurer plusieurs nouveautés comme la 5G, le nouveau design, de nouvelles couleurs, des capteurs photos plus gros mais aussi le Lidar et le 120 Hz sur les iPhone 12 Pro, Apple devrait présenter de nombreux produits. Sans oublier une partie certainement consacrée aux services comme Apple Arcade ou Apple TV+.



Les annonces les plus sûres sont :



En outre, on s’attend aussi à :

Le tapis de recharge AirPower en version mini

Le casque AirPods Studio

Un HomePod Mini

Si tout est annoncé, le keynote pourrait durer plus de deux heures. Il sera comme le précédent, enregistré en avance par les équipes d’Apple. N’hésitez pas à cliquer sur les liens de chaque produit pour avoir plus de détails.



