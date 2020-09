Un ancien cadre dirigeant de Quibi et Hulu rejoint l'équipe Apple TV+

Produire les meilleurs séries et films, ce n'est pas qu'une histoire de scénario ou de casting, c'est aussi des décisions qui aideront le service de streaming à atteindre des sommets. Apple fait tout pour que Apple TV+ rencontre un énorme succès et n'hésite pas à s'entourer de personnes ayant déjà de l'expérience dans le streaming.

Tim Connolly rejoint Apple TV+

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant il pourrait être l'une des personnes décisives au futur packaging d'Apple qui devrait réunir plusieurs services de la firme de Cupertino.

En effet, Tim Connolly travaillait auparavant chez Quibi, puis il a rejoint Hulu où il a été chargé de créer un bundle groupé, son objectif était de créer une offre avec l'accès à la totalité du catalogue Hulu et un abonnement Spotify Premium. Le tout sans aucun coût supplémentaire pour les abonnés. Véritable guerrier de la négociation, il n'aura fallu que quelques semaines à Connolly pour proposer une offre qui permettait de générer un bénéfice tout en ne faisant pas payer plus cher les abonnés.

Ce qui a probablement attiré également Apple c'est sa seconde expérience chez Quibi où Tim Connolly avait un poste de gestion des partenariats et de la publicité, là aussi son âme de négociateur a été efficace.

Tim Connolly n'est pas le premier cadre à rejoindre l'équipe Apple TV+. La firme de Cupertino se fait plaisir et pioche régulièrement chez ses concurrents. On a pu voir également Chris Parnell le co-président de Sony Pictures Télévision rejoindre Apple TV+ en juillet.



Est-ce bientôt l'annonce d'Apple One ? Un service tout-en-un chez la firme.



