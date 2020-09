DOOM I et II : les jeux ne sont plus disponibles sur l'App Store

Alors que les développeurs de Bethesda venaient de mettre à jour leurs adaptations mobiles de DOOM 1 et DOOM 2, il semblerait que le studio soit face à un problème.



Les portages complets, disponibles également sur Android, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, viennent de disparaitre de l'App Store.



Pour une fois, le problème n'est pas Apple, mais il semblerait que la mise à jour conséquente, disponible depuis quelques jours, comporte de très nombreux bugs rendant les jeux difficilement jouables.

DOOM fait face à de nombreux bugs depuis sa mise à jour

Quelques jours en arrière, le studio Bethesda proposait une mise à jour conséquente pour ses jeux DOOM 1 et DOOM 2 sur nos PC, consoles et mobiles.



Seulement, il semblerait que quelque chose ne passe pas bien sur la version iOS (la version iPad fonctionne très bien), puisque depuis l'arrivée de l'update, les commandes sur l'écran tactile ne sont plus à la bonne échelle (comme l'image ci-dessus).

Malheureusement, les boutons prennent bien trop d'importance sur l'écran, couvrant la majeure partie du gameplay. Bethesda travaille actuellement sur la correction du problème, mais pour éviter de piéger d'éventuels nouveaux joueurs, le studio a choisi d'enlever les deux opus de l'App Store. Dommage car le titre apportait le 16/9 et le 120 Hz.



