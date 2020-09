Et si Apple faisait trois keynote : septembre (Watch), octobre (iPhone) et novembre (Mac)

Et si Apple ne préparait pas un mais trois keynote d'ici la fin de l'année 2020 ? Alors que le 15 septembre a été officiellement annoncé hier comme le premier Apple Event de la rentrée, plusieurs sources affirment que les iPhone 12 n'en feront pas partie. Mieux, ou pire, les Mac Apple Silicon non plus. Si un deuxième évènement est plausible, Gurman de Bloomberg en annonce même un troisième. Explications.

Le keynote de l'iPhone 12 en octobre, celui des Mac ARM en novembre ?

Si pour une bonne partie des spécialistes, les signes indiquent maintenant deux événements Apple dans un avenir proche, certains imaginent carrément un troisième rendez-vous.



Le retard officiel des iPhone 12 nous avait poussé à dire que la firme à la pomme organiserait un évènement le 12 octobre pour ses nouveaux iPhone, les premiers modèles 5G. Il est clair qu'un seul Special Event serait trop juste pour présenter quatre iPhone, deux Apple Watch 6, un iPad Air, des MacBook Apple Silicon et les bonus comme la nouvelle Apple TV 4K ou encore les AirTags et le AirPower. Sans parler des services comme Apple One ou encore du casque AirPods Studio et de l'enceinte HomePod Mini.



De pluis, quand on analyse le carton virtuel d'invitation avec son slogan Time Flies, il est clair que l'Apple Watch sera la star du 15 septembre. Encore un indice pour dire que les iPhone 5G ne seront pas présents. De même, bien qu'Apple ait indiqué un créneau de deux heures ne veut pas dire que la conférence durera aussi longtemps.



Given no travel to Cupertino due to Covid, it makes sense for Apple to break up the events more than they normally would since it essentially just slicing up video. Perhaps we will see an Apple event Three-Peat: Sept (Watch/iPad), October (iPhone), November (Mac). — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

Plus d'événements, c'est mieux

Depuis la dernière WWDC, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle des keynote virtuelles et pré-enregistrées. C'est plus rapide, plus efficace, même si c'est parfois plus dur à suivre. Mais ce format est surtout pratique pour Tim Cook et ses amis pour préparer les annonces. Ils peuvent tourner puis organiser les publications en fonction de leur calendrier de sortie, en fonction de la production des nouveaux produits.



Un plus grand nombre de conférences est préférable pour nous et pour Apple. La firme peut présenter plus "proprement" ses nouveautés, et nous pouvons mieux les apprécier. Pas besoin de choisir entre l'iPad Air 4 et l'iPhone 12 par exemple, tout le monde aura voix au chaptire. Et niveau marketing, c'est encore mieux car la presse parle constamment des sorties Apple.



Pour suivre le prochain keynote Apple, il suffira de vous rendre sur le site officiel pour avoir le flux vidéo en anglais, ou bien sur notre page keynote pour la retranscription écrite en français.