Company of Heroes : la mise à jour pour iPhone est disponible

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Comme prévu, le jeu Company of Heroes passe de l'iPad à l'iPhone avec la dernière version 1.1.1 qui pèse plus de 3,7 Go !



Encore une fois, le jeu initialement développé par Relic Entertainment a été porté par Feral Interactive qui s'occupe de nombreux portages sur les plateformes d'Apple.



Voici la bande-annonce spécialement destinée à l'iPhone :

Company of Heroes conserve le même contenu et le même gameplay intense mais adapté aux petits écrans. Ce jeu de stratégie en temps réel propose une campagne basées sur une seconde Guerre Mondiale mouvementée, du débarquement jusqu’à la libération totale de la Normandie.



Company of Heroes a forgé sa réputation de référence de la stratégie temps réel nouvelle génération grâce à un savant mélange de campagnes explosives, d'environnements aux combats dynamiques et de tactiques en équipe.



Le jeu est disponible sur l’App Store et le Google Play Store au prix de 14,99 €, avec également de nombreuses nouveautés comme des performances accrues, des planages en moins ou encore la possibilité d'avoir une interface semi-transparente afin de mieux voir l'action. On attend désormais le multijoueur.

Company of Heroes : les nouveautés de la version 1.1.1

Ajoute la prise en charge de l'iPhone

Améliore les performances lorsque plusieurs unités sont affichées à l'écran

Améliore l'utilisation de la mémoire, réduisant ainsi le nombre de plantages causés par un manque de mémoire

Ajoute l'option "I.U. semi-transparente". Une fois l'option activée, l'I.U. devient semi-transparente lorsque vous déplacez la caméra

Ajoute les options de l'interface de sélection des boutons, qui offrent une sélection plus précise des boutons

Met à jour le système de capture de position stratégique. Désormais, les unités capturent automatiquement un emplacement si elles se trouvent à proximité de celui-ci et qu'il n'y a aucune unité ennemie alentour

Ajoute un cheat pour débloquer toutes les missions

Ajoute l'option "Désactiver automatiquement les ordres de la file". Une fois cette option activée, les ordres de la file sont automatiquement désactivés lorsqu'une unité est désélectionnée

Ajoute l'option "Désélectionner après ordre de construction". Une fois cette option activée, les unités sont automatiquement désélectionnées après avoir reçu un ordre de construction

Augmente la distance de zoom arrière de la caméra

Correction d’un ensemble de soucis mineurs

Télécharger Company of Heroes à 14,99 €