Brevet : le Mac pourrait rendre l'iPhone plus puissant

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

3

À travers un nouveau brevet paru cette semaine, Apple développe la façon dont il pourrait partager les processeurs des appareils à la pomme entre eux. Pour faire simple, vous prenez la puissance d'un Mac et vous la transmettez dans un iPhone, ce qui fait que votre iPhone devient plus puissant.

Un iPhone avec la puissance d'un Mac

Avec la découverte de ce brevet, le but d'Apple est de faire fonctionner tous ses processeurs ensemble lorsque vous avez besoin de plus de puissance de traitement. Jusqu'à aujourd'hui, ce genre de procédé est réservé aux productions d'applications dans Xcode ou macOS Server, mais Apple souhaiterait le démocratiser pour tous ses produits.



Apple a déclaré :

Avec l'avènement d'un nombre croissant d'appareils informatiques portables, le besoin d'intégration entre différents appareils est devenu de plus en plus important. Par exemple, un utilisateur peut avoir accès à plusieurs types d'appareils à un moment donné (un smartphone, un ordinateur portable, etc.), et en conséquence, ces dispositifs peuvent communiquer entre eux pour offrir une expérience utilisateur améliorée.



Cette expérience utilisateur améliorée peut inclure le partage de ressources entre les appareils afin d'augmenter les capacités telles que la capacité de traitement, l'utilisation de la batterie, la bande passante du réseau, le stockage...



Le brevet est au nom d'Olivier M. Williams, qui a déjà été répertorié sur plusieurs brevets liés à la reconnaissance d'images, dont un sur un système d'identification de livres sur une étagère à partir d'une photographie.



La solution de distributed computing proposée par Apple est appelée "méthode flexible" et elle permet d'utiliser efficacement les ressources des appareils présents. En définitif, si un autre appareil se trouve à proximité et qu'il a de plus grandes capacités telles que la capacité de traitement, le stockage, les ressources d'alimentation... alors il peut lui être donné un traitement de calculs à effectuer pour fusionner avec un autre pareil moins puissant. De quoi rendre l'iPhone bien plus puissant, tout en économisant sa batterie. C'est un peu le principe utilisé sur l'Apple Watch qui se sert du smartphone Apple pour calculer un certain nombre de tâches, bien que depuis watchOS 6, les apps peuvent être autonomes.



En tout cas, cela préfigure les Apple Glass, les lunettes AR de la pomme qui s'appuieront forcément sur l'iPhone.



Source : USPTO

Via : Apple Insider