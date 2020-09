Disney+ expérimente une fonction pour regarder un programme à plusieurs et à distance

Hier à 21:32

Julien Russo

Le Covid-19 aura fait beaucoup de mal à une chose en particulier... Notre vie sociale ! Avec les règles de distanciation et les déplacements à limiter le plus possible, 2020 sera probablement l'année où nous aurons passé le plus de temps chez soi, éloigné de ses proches. Cette situation aura fait le bonheur des plateformes de streaming qui ont connu une forte hausse des nouveaux abonnés. D'ailleurs, cela a permis aussi de lancer de nouveaux concepts qu'on n'aurait jamais pensé sortir avant cette crise sanitaire !

Regarder le même programme... à distance !

Petit nouveau sur le marché du streaming, Disney + a de grandes ambitions, mais aussi d'excellentes idées pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs. En effet, le service de streaming expérimente en ce moment une option qui s'appelle "GroupWatch". Comme son nom l'indique, le but de cette fonctionnalité est de rassembler plusieurs personnes autour du même programme.

Les règles sont les suivantes : chacun devra être abonné à Disney+, devra se rendre sur l'un des programmes éligibles (comme The Mandalorian, les films Marvel ou encore Hamilton) et trouvera une icône "GroupWatch".

Il suffira en suite d'appuyer dessus pour retrouver d'autres abonnés Disney+ et regarder le programme ensemble à distance !

Pour l'instant la fonctionnalité est testée exclusivement au Canada auprès d'un nombre très limité d'abonnés. Disney a confirmé à The Verge son intention de déployer ce nouveau mode de consommation des contenus à tous les utilisateurs de Disney+ dans le monde. Dans une situation où l'on doit éviter de voir ses proches pour empêcher la propagation du Covid-19, cela permet de se rapprocher tout en restant chacun chez soi. Bien sûr, ce n'est pas la solution idéale, mais Disney+ veut contribuer à apporter un petit plus dans ce mauvais moment qui touche le monde entier.

Capture d'écran récupéré via Reddit - Posté par u/SonicTheOWTHEEG

Dès cet automne, Disney va lancer GroupWatch dans de nouveaux pays où son service est disponible. Ce que veut l'entreprise c'est voir si ses serveurs arrivent à tenir le même rythme de diffusion chez chacun, sans décalage et même si GroupWatch est fortement sollicité. L'objectif final est de proposer cette nouvelle fonction à tous les abonnés dès cet hiver.



Amazon propose déjà des "Prime Video Watch Party" sur son service de streaming. Pour l'instant seuls les abonnés Prime aux États-Unis peuvent organiser des séances ciné à plusieurs sur les contenus disponibles dans le catalogue Prime Video.

Amazon (toujours) propose depuis plusieurs jours aux streamers Twitch de diffuser des séances films ou séries avec leurs viewers. Pour avoir regardé plusieurs streams de ce genre, l'échange est plutôt sympathique puisque chacun peut s'exprimer dans le chat et donner son avis en temps réel sur le programme en cours de visionnage !

Cette pratique de regarder le même programme à distance devrait continuer à se démocratiser tant que la pandémie sera présente. Pour l'instant nous avons encore plusieurs mois devant nous...



Pour rappel, Disney+ est disponible au tarif de 6,99€/mois ou de 69,99€ à l'année. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur disneyplus.com, c'est sans engagement !

