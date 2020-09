Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 annoncé sur iOS et Android

Alban Martin

Après un premier passage sur mobile avec Fist of the North Star Legends de SEGA, Ken le Survivant est sur le point de revenir sur iOS et Android. Le RPG d'action Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 vient d'être annoncé au Japon avec des pré-inscriptions pour les joueurs de l'archipel. Mais chez eux, le jeu s'appelle Shin Hokuto Musou.



Si vous êtes perdus, vous n'êtes pas seuls. Mais les fans du manga sont nombreux.

FIST OF THE NORTH STAR 2 est prévu sur mobiles

La marque Fist of the North Star fonctionne bien dans le monde entier, et notamment en Asie. La suite du premier jeu qui reçoit d'ailleurs toujours des mises à jour de contenu assez régulièrement depuis son lancement, s'appellera donc Fist of the North Star: Ken’s Rage 2. C'est Koei Tecmo qui a annoncé ce nouveau beat'em all gratuit qui est développé par Midas.



Si les détails sont encore minces, nous en saurons plus lors du TGS 2020, avec pourquoi pas du gameplay et un peu d'informations sur la relation entre cette version et le jeu console Shin Hokuto Musou. On peut supposer qu'il faudra toujours diriger Ken, un personnage puissant, à travers des niveaux remplis d'ennemis à faire valdinguer dans tous les sens. Le premier opus a trouvé son public, pourquoi pas la suite ?



Par contre, sachez que Koei Tecmo n'est pas le meilleur pour porter ses jeux en dehors du Japon.



Avez-vous déjà joué aux jeux de console originaux de Koei Tecmo ou à l'une des versions de SEGA basées sur Fist of the North Star ?

