AirPods Studio : le casque se montre en photo !

Il y a 2 heures

Alban Martin

8

Alors qu'on pensait qu'Apple nous le présenterait hier lors du keynote des iPad et Apple Watch, voilà que le futur casque AirPods Studio se montre d'une autre manière. C'est par Twitter, comme souvent, que la fuite a eu lieu avec à la baguette un certain Fudge. Il nous partage la variante Sport du casque Apple.

L'AirPods Studio se dévoile en schéma

Le leaker Fudge (@choco_bit) a déjà réussi quelques coups comme l'annonce de la fonction CarKey d'Apple avant l'heure ou encore les widgets iOS 14. Cette fois, il nous parle d'un accessoire très attendu.

Probably Sport variant of Apples headphones



Personally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre's attached to 2 tuning forks :/ hard to unsee



Looks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7m — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020



Dans son tweet, il dévoile une première photo du casque et rappelle d'ailleurs que Gurman de Bloomberg avait vu juste en avril dernier lorsqu'il a évoqué le futur produit. Il avait alors expliqué :

Apple développe des écouteurs sans fil supra-auriculaires avec des parties qui peuvent être pivotées vers l'intérieur et l'extérieur, cherchant à augmenter son activité AirPods avec un produit audio haut de gamme, selon des sources proches du sujet. Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, travaille sur au moins deux variantes, y compris une version haut de gamme avec des tissus semblables à du cuir et un modèle axé sur le fitness qui utilise des matériaux plus légers et respirants avec de petites perforations.

La rumeur dit qu'Apple lancera une paire d'écouteurs AirPods Studio plus tard cette année avec un prix compris entre 350 et 450$. On s'attend à ce qu'ils comportent une réduction active du bruit et des pièces interchangeables pour différentes utilisations d'écoute telles que le confort et l'exercice.



Par contre, le design du modèle aperçu en photo fait assez rétro, difficile d'y voir la patte Apple, même le leaker se moque du casque avec ses deux "Palm". Mais sait-on jamais, les rumeurs et fuites étant de plus en plus précises, il est tout à fait possible que les AirPods Studio Sport ressembleront à cet exemplaire.



Que pensez-vous de ce casque Apple dont la partie en tissu s'inspire du HomePod ?