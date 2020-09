Un brevet montre le travail d'Apple autour du moteur audio spatial 3D

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui, le US Patent & Trademark Office vient de publier une nouvelle demande de brevet signée Apple, et qui nous en apprend plus sur le travail effectué ajout du moteur audio spatial 3D.



C'est notamment cette nouveauté que l'on peut retrouver dans les AirPods Pro, suite à la WWDC 2020, et surtout à la dernière mise à jour 3A283. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si cet ajout peut paraître anodin, il pourrait révolutionner les jeux en réalité virtuelle.

Apple publie un brevet autour du 3D Audio

En donnant vie à son moteur audio spatial 3D, Apple avait en tête de révolutionner les futurs jeux, avec un son extrêmement réaliste permettant d'immerger totalement les joueurs lors de session en réalité virtuelle.



Plus loin que la technologie, ce sont surtout les outils à destination des développeurs qui sont mis en avant dans le brevet, en fournissant notamment un "moteur audio" pour rendre acoustiquement un environnement virtuel en trois dimensions.

Une réponse volumétrique est générée sur la base du son projeté à partir d'une source sonore tridimensionnelle vers un auditeur, en tenant compte de tous les occluseurs volumétriques intermédiaires.

Autrement dit, les objets et éléments dans une scène de jeu sont représentés volumétriquement dans l'environnement virtuel 3D, permettant de produire du son adaptatif. Concrètement, le son s’adapte à la position de votre tête comme vous avez pu le constater sur des vidéos compatibles si vous avez des AirPods Pro, mais il peut aussi l’être selon les éléments dans une scène virtuelle dans le cas d’un jeu en VR avec une meilleure représentation des distances.



