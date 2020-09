Ministry of Broadcast : le jeu "narratif et cinématographique" en précommande

Durant le mois de juillet, nous apprenions la venue prochaine du jeu Ministry of Broadcast (v0.5.11, 938 Mo, iOS 13.0) sur iOS, apportant une expérience "narrative et cinématographique". Il faut dire que le titre est déjà connu des joueurs, car disponible depuis le début de l'année sur PC et Nintendo Switch.



Un véritable carton puisque les commentaires et évaluations sont excellents sur les deux plateformes, et on comprend pourquoi : pour créer le jeu, les développeurs du studio PLAYISM se sont inspirés du roman "1984" de George Orwell.



On plonge alors dans une Grande-Bretagne trente ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest où s'est instauré un régime de type totalitaire mixant celui de Staline et d'Hitler. La bande-annonce :

La sortie de Ministry of Broadcast approche

Un pays séparé par Le Mur. Pour le traverser et rejoindre votre famille, vous devrez participer – et gagner – une émission de télé-réalité diffusée par le Régime.

Pour donner une touche de modernité, les développeurs ont ajouté des éléments d'émissions de télé-réalité. On parle donc d'un jeu solo de plateforme narratif cinématographique rempli d'humour noir.



Ministry of Broadcast est d'ores et déjà disponible en précommande, affichant une gratuité, mais des achats intégrés.

