Sorties jeux : The Unfinished Swan, SWORDSHOT, Rowdy City Wrestling

Il y a 1 heure (Màj il y a 51 min)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Unfinished Swan, SWORDSHOT, Rowdy City Wrestling.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Soul Chase (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.11, 40 Mo, iOS 9.0, Albert John Dionisio) Vous manquez le véritable défi des jeux d'action rétro? Êtes-vous satisfait lorsque vous terminez des niveaux difficiles mais amusants? Ce cri de victoire en colère quand vous battez un boss que vous combattez depuis des jours?



Ne cherchez plus, Soul Chase: Retro Action est là pour votre dose de nostalgie! Améliorez votre chevalier, apprenez de nouvelles capacités, battez des monstres, battez des boss, sauvez le village, faites tout ce que les chevaliers sont censés faire! Rejoignez notre héros alors qu'il traverse cette aventure décente.



Faites de votre mieux pour ne pas faire rage dans ce monde 8 bits créé avec l'amour 8 bits. Télécharger le jeu gratuit Soul Chase





Songbringer (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.7, 1,1 Go, iOS 10.0, Double Eleven Ltd.) Songbringer est un action RPG de science-fiction avec des épées, des secrets, des donjons, des boss et des tonnes d'autres choses.



Vous jouez le rôle de protagoniste et héros par accident : Roq Epimetheos. Avec son penchant pour faire la fête et jouer de la musique, il traverse la galaxie avec Jib, son skybot, à bord du vaisseau Songbringer, à la recherche de planètes verdoyantes sous le radar de la police galactique.



Lorsque Roq trouve la Nanoépée cachée dans une grotte sur Ekzerra, il réveille sans le vouloir un mal ancien… Télécharger le jeu gratuit Songbringer





Similo : le Jeu de Cartes (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 193 Mo, iOS 10.0, Horrible Guild) Adaptation officielle de Similo, le jeu de Coopération et de déduction illustré par le célèbre artiste Naïade. Jouez avec vos amis ou en ligne avec des joueurs du monde entier.



Similo : Animaux est inclu ! Jouez avec 30 animaux tels que le Cheval, le Lapin, le Chat, le Loup, le Cerf et bien d'autres, tous vos animaux préférés de la ferme, de la forêt et d'ailleurs.



Similo Contes et Histoire sont aussi disponibles dans la boutique de l'application. D'autres jeux sont à venir et n'oubliez pas que vous pouvez les combiner !



Dans Similo, chaque partie se joue en 5 tours. Lors de chaque tour, le narrateur joue un indice de sa main, puis les autres joueurs retirent un ou plusieurs personnages de la grille. Télécharger Similo : le Jeu de Cartes à 0,49 €





Rowdy City Wrestling (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 49 Mo, iOS 9, Colin Lane Games AB) Toute carrière de catch doit commencer quelque part. Pour vous, ce sont les rues de Rowdy City. La salle de sport de lutte de Rowdy City est un endroit où les rêves peuvent être réalisés ou écrasés. Vous rencontrerez une variété de personnages tout au long de votre carrière, certains qui veulent vous aider et d'autres qui ont peut-être d'autres projets pour vous.



En mode carrière, vous commencerez comme personne et vous frayerez un chemin vers les championnats du monde RCW. Ce ne sera pas un voyage facile, vous vous battrez dans des matchs 1 contre 1, des bagarres à six personnes et des événements de Battle royal. Le but du jeu est de gagner de l'argent pour améliorer vos statistiques afin que vous puissiez affronter les gars au sommet. Si vous avez besoin d'un peu d'argent supplémentaire, vous pouvez prendre un emploi à temps partiel en train de traîner des boîtes, ou emprunter la voie la plus dangereuse et faire des combats de rue.

Télécharger le jeu gratuit Rowdy City Wrestling





Paladins Story: Chevalier RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 176 Mo, iOS 11.0, Paul Buehler) Recherchez-vous une légendaire quête, chevalier ? Pour voler le trésor d'un dragon puissant ? Battre d'autres chevaliers dans un tournoi médiéval ? Ou vous voulez tuer des morts-vivants, des loups-garous et des fantômes ? Oui ? Mince... c'était les quêtes de la semaine dernière.



Penchons-nous sur de nouvelles quêtes ! Et si on combattait les orcs ? Lève ton épée et sois un vrai chevalier. Tuez ces bêtes et gagnez l'honneur, la valeur et le butin.



Paladin's Story vous emmène dans un monde ouvert sur le thème de la fantaisie médiévale avec des combats à l'épée avec de puissants combos. Télécharger le jeu gratuit Paladins Story: Chevalier RPG





Mystic Diary 2 - Objets Cachés (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 124 Mo, iOS 8.2, Stanislav Demakov) Arrêtez le fantôme d'un magicien et libérez les âmes emprisonnées qui hantent Black Wood dans Mystic Diary: L'Île Hantée ! Communiquez avec un fantôme piégé par son propre frère magicien, alors qu'il vous guide à travers le manoir. Suivez les indices de Victor et arrêtez Gustav le perturbé le plus vite possible ! Résolvez des énigmes complexes et assemblez de drôles de machines pour dévoiler les secrets de la maison !



- Des mini-jeux alambiqués

- Arrêtez le fantôme du magicien !

- Des paysages inquiétants et des couleurs vives

- De multiples scènes remplies de mini-jeux ardus !

- Recherchez des scènes d'objets cachés ! Télécharger le jeu gratuit Mystic Diary 2 - Objets Cachés





Matchy Catch (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 313 Mo, iOS 10.0, Jyamma Games) Devenez accro à ce tout nouveau jeu de puzzle. Matchy Catch a tout ce qu’il faut pour ravir les amateurs de jeux de puzzle. Faites correspondre les icônes identiques dans une ligne, le tout dans un environnement impressionnant et immersif avec des effets sonores de qualité et des graphismes en 3D ! Apportez de nouveaux contenus dans votre jeu en débloquant des éléments supplémentaires à mesure que vous progressez dans le jeu. Télécharger le jeu gratuit Matchy Catch





Merge Blocks 3D (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.9.5, 204 Mo, iOS 10.0, UNIT5) Nouveau puzzle de type ASMR! Faites glisser et tirez le bloc pour fusionner avec le même type de bloc et en faire un plus grand. Videz votre tête et détendez-vous et plongez-vous dans le monde des énigmes physiques ASMR.



Quelle hauteur et quel bloc pouvez-vous faire? Essayez-le maintenant!



Merge Blocks 3D est un jeu de puzzle simple et facile qui peut être apprécié par tous les membres de la famille! Télécharger le jeu gratuit Merge Blocks 3D





Kingdomtopia: The Idle King (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 288 Mo, iOS 9.0, Joyseed Gametribe) Après avoir vécu paisiblement pendant des années, Kingdomtopia est envahi par un ennemi inconnu. Cette guerre a laissé tout le royaume en ruines et a même entraîné la mort du roi.



Avec votre conseiller de confiance, Pugg, incarnez un nouveau roi naissant pour reconstruire le royaume de votre père à ses jours de gloire. Restaurez les quartiers, rénovez et développez votre empire pour apporter paix et prospérité à vos fidèles citoyens.



Honorez les derniers souhaits (et actuels) de votre père après son décès pour aider à accroître votre richesse de manière exponentielle avec des héritages. Montrez au monde que le titre «Idle King» ne se gagne pas simplement en ne faisant rien… mais en gérant avec succès le royaume lui-même! Télécharger le jeu gratuit Kingdomtopia: The Idle King





Cloudy Drop (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.13, 78 Mo, iOS 10.0, Daniel Gerber) Cloudy Drop est un jeu 3D bourré d'action où les joueurs doivent tomber aussi loin que possible sans rester coincés. Activez les power-ups pour détruire les obstacles! Collectez des pièces pour débloquer de nouveaux personnages et skins! Affrontez des amis et dominez les classements!



Jusqu'où pouvez-vous tomber? ... Télécharger le jeu gratuit Cloudy Drop





Boat GO (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone, v1.0, 14 Mo, iOS 12.0, Limerence Ltd.) Boat Go est un jeu de stratégie au tour par tour mettant en scène la voile et l'océan. Vous déplacerez le bateau le long de la grille et éviterez d'être attaqué par vos ennemis, qu'il s'agisse de la nature ou de monstres dangereux. Votre objectif est d'arriver à destination avec le moins de mouvements possible tout en obtenant des trésors. Télécharger le jeu gratuit Boat GO





Auto Brawl Chess (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone, v1.1.72, 374 Mo, iOS 13.0, Panoramik Games) Auto Brawl Chess: Battle Royale est un jeu type RPG de stratégie auto-battler, catégorie bataille royale. Profitez des mécaniques classiques de l'auto-chess avec des parties palpitantes de 5 minutes, des parties classées et un mode Folie.



Pour couronner le tout, découvrez des modes PvE et PvP, des guerres de guildes, des donjons et une grande campagne PvE baptisée “Périple”.



Le jeu de type auto-battler le plus unique et complet à ce jour, où la stratégie prévaut, mais où la chance joue aussi un rôle ! Télécharger le jeu gratuit Auto Brawl Chess





Nouveaux jeux payants iOS :

The Unfinished Swan (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 1 Go, iOS 13.4, Annapurna Interactive) Par les créateurs de What Remains of Edith Finch.



Explorez et découvrez un mystérieux paysage entièrement blanc en l’éclaboussant de couleurs. Vous incarnerez Monroe, un jeune orphelin de 10 ans, et suivrez un cygne sorti d’un tableau inachevé jusque dans un royaume fantastique tout droit tiré d’un livre d’histoires. Chaque chapitre renferme son lot de surprises, de façons d’explorer le monde, de créatures bizarres (et parfois dangereuses) et de rencontres avec le roi excentrique à l’origine de cet empire. Télécharger The Unfinished Swan à 5,49 €





SWORDSHOT (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 539 Mo, iOS 8.0, Crescent Moon Games) MÉCANIQUE

Facile à jouer, TRÈS DIFFICILE à maîtriser. Cliquez pour tirer un projectile de votre épée sur l'ennemi! DÉTRUISEZ LE CYCLE de rotation des ennemis. SOYEZ RAPIDE, SOYEZ PATIENT, SOYEZ INTELLIGENT et portez le coup final.



SORTS

Chaque bataille a une sélection aléatoire de compétences puissantes pour vous aider. PAYEZ LE PRIX et tirez le meilleur parti de ce que vous pouvez débloquer.



ENNEMIS

À LA RECHERCHE D'UN DÉFI? Frayez-vous un chemin à travers des hordes d'ennemis et d'endroits aléatoires. AUCUNE RENCONTRE N'EST COMME UNE AUTRE. Difficulté aléatoire et croissante, ennemis uniques et mécanismes avec vitesse et orientation des objets aléatoires. TESTEZ ET AMÉLIOREZ vos compétences

avec chaque nouvel adversaire.



RÉCIT

Découvrez le mystère des éclats et reconstituez la perle ... si vous osez! Télécharger SWORDSHOT à 2,29 €





Sokodice (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 208 Mo, iOS 10.0, Chi Lea Tran) Sokodice est un jeu de puzzle où vous devez parcourir les dés à travers des niveaux ahurissants pour faire correspondre le nombre de dés avec le nombre sur une tuile désignée.



Fonctionnalités:

-100+ niveaux à travers 10 mondes uniques

-Dés uniques avec différentes capacités

-Divers défis environnementaux Télécharger Sokodice à 3,49 €