La PS5 est énorme, photos à l'appui

Il y a 2 heures

Alban Martin

Sony a beau avoir tenu plusieurs conférences pour sa PlayStation 5 avec de nombreux détails (techniques, jeux, date et prix), le nippon se montre plutôt discret sur la taille et le poids de la bête. D'après plusieurs observateurs, la console serait énorme. Et la certification de la console par la NCC nous donne un premier aperçu concret et réel de la console next-gen qui arrivera chez nous le 19 novembre.

La NCC dévoile une énorme console

La NCC n'est pas là pour faire fuiter un produit ou même le critiquer, mais simplement le certifier. C'est comme la FCC aux USA, l'agence taïwanaise est là pour valider un appareil qui émet des ondes avant sa mise sur le marché. Dans le cas présent, la nouvelle console de Sony est testé au niveau du Wi-Fi et du Bluetooth.



L'agence indépendant a donc réalisé quelques clichés pour accompagner le dossier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la console est énorme, et même moche sur ces photos peu flatteuses. Ce n'est pas un Youtubeur sponsorisé qui a réalisé les clichés, et Photoshop n'a pas pu aider à améliorer le rendu.



Résultat, on découvre une console imposante, avec une partie centrale noire très épaisse. Un bon pavé qui fait plus de 39 cm de large, 26 cm de profondeur et 10,4 cm de hauteur. Les photos permettent également de voir une poignée à l’arrière de la console avec deux ports USB, un port RJ45 et un HDMI 2.1. A l'avant, on trouve un port USB-C pour recharger les manettes.

Vous ne trouvez pas ça si grand ? Attendez de voir que propose @keisawada sur Twitter. Ce joueur a réalisé une scène 3D avec la PS5 et d'autres consoles à ses côtés comme la PS4 et la Nintendo Switch. On trouve plusieurs vues avec également la Xbox Series X et la PS5 à plat. L'écart de taille est frappant et pourrait me faire annuler ma précommande. Sincèrement, la console de Sony ne rentrera pas dans mon meuble TV. Même la console de Microsoft est imposante.



Si la première Xbox One de 2013 ou la PS3 avaient été critiquées pour leur encombrement, les consoles 2020 vont poser de nouveaux problèmes à leurs propriétaires.



On dit souvent que ce n'est pas la taille qui compte...