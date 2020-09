L’UFC-Que Choisir porte plainte contre Nintendo et ses Joycons

Alexandre Godard

À travers son combat contre l’obsolescence programmée, et après avoir analysé les manettes Switch avec un test laboratoire, l’UFC-Que Choisir porte contre Nintendo pour obsolescence programmée.

Plainte pour obsolescence programmée contre Nintendo

L'association qui a pour but de défendre les consommateurs, l'UFC- Que Choisir, a porté plainte ce mardi 22 septembre 2020 contre Nintendo. La raison ? L’obsolescence programmé des joycons sur la Nintendo Switch. Il y a de cela un an, ils avaient déjà envisagé de porter plainte, c'est maintenant chose faite.



Depuis très longtemps, ils reçoivent des milliers de plaintes d'utilisateurs qui se plaignent des joycons qui se cassent beaucoup trop rapidement. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a un an, Nintendo France avait pris la décision de réparer gratuitement les manettes, preuve que Nintendo n'est surement pas innocent à 100% dans cette histoire.



Ils expliquent même qu'à la suite de leur communiquer en novembre 2019, ils avaient reçu pas moins de 5000 plaintes en moins de 48h.

Les actions de Nintendo France effectuées il y a un an ne suffise donc pas à effacer cette histoire et l'UFC- Que Choisir compte bien ne pas lâcher l'affaire. Nintendo va devoir rendre des comptes à la justice dans cette histoire qui n'est pas prête de se terminer.



