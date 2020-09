On the Rocks arrivera directement sur Apple TV+

Aux États-Unis, Apple a déjà sorti plusieurs films au cinéma avant qu'ils arrivent sur Apple TV+. Si ce concept est séduisant, il n'est malheureusement pas possible en France. Puisque nous avons une superbe loi qui s'appelle la "Chronologie des médias" (c'est ironique).

On the Rocks arrivera immédiatement sur Apple TV+ en France, sans passer par la case cinéma

On vous en a parlé précédemment, Apple va prochainement proposer aux abonnés Apple TV+ le film "On the Rocks". Avec Sofia Coppola aux commandes de cette production Original Apple, nous aurons le droit à une histoire rocambolesque qui abordera la vie d'une jeune mère de famille qui reprend contact avec son père qui a une personnalité très extravagante !

Ce film qui aurait pu faire un gros carton au cinéma ne sortira finalement que sur Apple TV+, en effet si la firme de Cupertino le sort dans les salles françaises il faudra attendre 36 mois pour que celui-ci arrive sur sa plateforme de streaming. Un délai inconcevable pour Apple...

Disponible le 23 octobre dans tous les pays où Apple TV+ est accessible, le film devrait arriver un peu avant cette date dans plusieurs cinémas américains qui ont cruellement besoin de films aussi divertissants pour combler le manque à gagner à cause du Covid-19.

Dans On the Rocks on retrouve Bill Murray qui joue le rôle du père, avec Rashida Jones qui jouera la fille.

À noter également la présence de l'excellent Marlon Wayans et Jenny Slate qui auront un rôle important dans l'histoire.



