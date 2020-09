Forager : l'open-world 2D reporté à 2021...

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Et dire qu'il devait sortir à la fin du mois de septembre... Quel coup dur ! Nous venons d'apprendre que Forager, idle game fort prometteur, verra fin le jour sur l'App Store qu'en 2021.



Développé par le studio HopFrog, celui-ci a déjà vu le jour sur d'autres plateformes, dont Steam, et a reçu un excellent accueil de la part des joueurs.



Voici sa bande-annonce :

Forager ne sortira pas sur iOS avant 2021

Le très populaire (et très loufoque) « idle game auquel on n'a pas envie d'arrêter de jouer ». Explorez, craftez, collectez et gérez vos ressources, trouvez des secrets et créez votre base à partir de rien ! Achetez des terres pour explorer et vous étendre !

Le but ? Vous commencez avec presque rien sur une petite île et votre objectif est de chercher et d'acheter des terres, vous débloquez diverses compétences et améliorations pour votre personnage pour faire face aux ennemis durant vos explorations.



Alors qu'il devait débarquer hier sur nos mobiles, les développeurs ont fait l'annonce (tardive) du report de ce dernier à l'année 2021. Le hic, c'est qu'il n'a pas été précisé la cause de ce retard... Espérons que ce ne soit pas trop insurmontable !