Oppo Watch : disponible en France, à partir de 249 euros

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Quelques mois en arrière, Oppo a commercialisé un clone de l'Apple Watch sous WearOS, avec un prix réduit et des performances louables.



Bien sûr, tout comme Xiaomi, le buzz s'est fait sur ses fortes ressemblances avec la montre créée par la Pomme. Pour ceux que ça intéresse tout de même, il faut savoir que le constructeur vient d'annoncer une commercialisation en France, à partir de 249 euros.

Oppo lance son Apple Watch en France

Comme Xiaomi, Oppo n'a pas réellement innové mais a cherché à copier le meilleur sur le marché, à savoir l'Apple Watch. La montre opte donc pour un design rectangulaire à angles arrondis, mais ne propose pas de couronne digitale. En lieu et place, on trouve deux boutons pour la navigation.



Par contre, la Oppo Watch intègre un ECG (électrocardiogramme), un traqueur de sommeil, une eSIM et est étanche. Elle possède tout de même une charge rapide de 50% en 17 minutes et une autonomie de 40 heures en usage normal.



Arborant une taille de 41 ou 46 mm, la montre aura donc le droit à une commercialisation en France, avec un bracelet en silicone. Disponible le 2 octobre, il faudra débourser 249 euros pour le modèle 41mm et 329 euros pour sa grande soeur.