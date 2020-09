Un câble USB se cache dans la boite des AirPods

Medhi Naitmazi

Si vous lisez l'un des plus anciens blogs iPhone, vous pensez certainement tout savoir ou presque sur les produits Apple ? Pourtant, certaines choses basiques peuvent encore nous échapper. C'est le cas sur les AirPods d'Apple.



Oui, vous connaissez les contrôles, vous savez les nettoyer, ou encore les mettre à jour, mais saviez-vous que la firme à la pomme fournissait un câble USB avec ses écouteurs sans fil ? C'est le moment d'aller vérifier.

Un câble USB-C vers Lightning en cadeau avec les AirPods Pro

Les propriétaires d'iPhone sont habitués à avoir un câble Lightning avec leur téléphone, ainsi qu'un chargeur (bientôt supprimé d'après les rumeurs sur l'iPhone 12), mais une grande partie ne sait pas que les AirPods sont également fournis avec un câble de recharge. Rien qu'à la rédaction, près de la moitié des sondés l'ont découvert ce week-end.



Quand vous ouvrez la boite des AirPods, vous vous précipitez directement sur le boitier contenant les célèbres écouteurs. Avec les AirPods Pro, Apple a introduit des embouts en trois tailles, qu'elle "cache" dans la seconde partie du package. Dotés de la taille moyenne par défaut, les AirPods siéent à la plupart des clients. Du coup, rares sont les utilisateurs qui cherchent à aller plus loin lors du déballage. Et c'est bien dommage.

En effet, que ce soit les AirPods Pro ou les AirPods classiques, Apple fournit un câble USB pour leur recharge. C'est un accessoire indispensable et légalement obligatoire. Dans le premier cas, c'est un modèle USB-C vers Lightning, alors que dans le second, c'est un câble USB-A vers Lightning. Quand on sait qu'Apple les vend respectivement 29€ et 19€, ce serait fort regrettable de passer à côté.



Qui a fait une heureuse découverte en ce premier dimanche d'automne ?