Canal+ pourrait disparaître de la TNT

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Entre Canal + et le CSA il semble que ce ne soit pas le grand amour. Le patron de Canal vient d'expliquer au censeur de la télévision française que si la situation ne s'améliore pas dans le futur, il pourrait décider de supprimer définitivement ses chaînes du réseau hertzien.



La télévision "classique" en perte de vitesse selon Canal

Une audition entre le patron de Canal +, Maxime Saada et le CSA a eu lieu récemment. Le sujet principal, savoir si Canal+ va continuer à proposer ses chaînes sur le réseau hertzien autrement dit dans la liste de chaînes classiques proposées sur la TNT. Vous l'aurez surement remarqué, cela fait pas mal de temps que Canal + est le seul à proposer des chaînes payantes sur la TNT.



Durant l'audition , Maxime Saada a expliqué :

La TNT est un parfait résumé des avantages historiques de Canal+, qui soit ont disparu, soit sont devenus un carcan et auquel on nous demande de nous accrocher, sans jamais pouvoir solliciter un assouplissement des conditions qui les accompagnent. Or il nous serait tout à fait légitime, rationnel et possible de nous délier des rigidités liées à notre modèle en quittant la TNT.



Des preuves d'amour, nous n'en avons pas et ce depuis trop longtemps, nous avons même subi depuis 15 ans des preuves permanentes de désamour.





Autrement dit, il estime que Canal+ n'a pas eu assez de reconnaissances de la part du CSA ces dernières années et que s'il ne recevait pas quelques avantages à l'avenir, il n'hésiterait pas à supprimer définitivement les chaînes du groupe Canal de la TNT. Il est clair que Canal+ est en position de force dans ce débat étant donné que dans le monde d'aujourd'hui, notre façon de consommer la TV a énormément évolué. Pour ce qui est de Canal+, vous avez l'application MyCanal qui est disponible partout que ce soit sur PC, smartphone, tablette, boîtier TV, TV connectée...



De plus, si on regarde les chiffres de ces dernières années, cela ne fait que confirmer ses dires. En 2011, il y avait plus d'un million d’abonnés Canal qui regardait les chaînes via la TNT, il y en aurait plus "que" 400 000 à l'heure actuelle, soit un nombre divisé par plus de deux.

Affaire à suivre mais il semble bel et bien que Canal+ soit amené à disparaître un de ces jours du réseau TNT qui est de plus en plus en perte de vitesse à côté de toutes ces nouvelles façons de consommer la TV dans le monde actuel.



