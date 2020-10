HoloVista : l'enquête en réalité mixte est disponible sur iOS !

Il y a 4 heures

Alban Martin

Il n'y a pas que les PS5 et Xbox Series X qui intéressent les joueurs ces derniers temps, des titres HoloVista peuvent aussi avoir une carte à jouer avec un nouveau jeu d'enquête pas comme les autres sur App Store et signé Aconite.



Regardez la bande-annonce :

HoloVista : de la réalité augmentée améliorée

HoloVista ne veut pas être une simple démonstration d'AR, mais bel et bien un véritable jeu d'enquête avec comme environnement, une luxueuse villa à la décoration décalée et surtout à l'histoire intrigante. Le joueur qui incarne Carmen, une jeune architecte commanditée par une mystérieuse société, aura fort à faire dans ce jeu qui mêle le réel et le virtuel avec un système de réalité mixte obligeant à réaliser des mouvements à 360° pour progresser.



La base du gameplay consiste à photographier et à publier des clichés en ligne, sur les réseaux sociaux afin de faire connaitre la maison. Mais finalement, c'est peut-être l'inverse qui va arriver...



Entre exploration, collecte d'objets et résolution de puzzles, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer pendant votre petite visite.

Si la partie technique est à saluer avec l'un des jeux en AR les plus réussis et les plus jouables, le succès viendra certainement de sa réalisation de grande qualité et de son scénario haut en couleur qui nous rappelle Her Story et The Room mélangés.

Félicitations aux développeurs de San Fransisco qui ont travaillé plusieurs années sur HoloVista pour un résultat aussi original qu'excellent ! A vous de jouer !

