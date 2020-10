Mini Football : test d'un très bon jeu gratuit sur mobile !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Sorti récemment, Mini Football a beau ne pas avoir été relayé par les sites spécialisés, il est tout de même dans le top 10 App Store et carrément premier dans la catégorie "Sport". Il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité. Découvrons le dernier jeu de MiniClip.com que l'on retrouve sur iOS et Android.



Le trailer vidéo peut d'ailleurs vous donner une idée de ce qui vous attend dans Mini Football :

Mini Football mais grands effets

Loin des FIFA et autres PES, Mini Football se veut accessible au possible, tout en restant fidèle à ce sport qui déchaine toujours autant de passion chez nous. Avec cet adage en tête, n'importe qui peut prendre le jeu en main en quelques minutes et s'amuser comme un petit fou. Mais celui qui veut aller plus loin et profiter de toutes les possibilités induites par les mécaniques de jeu, peut le faire.



Votre objectif principal ici est de constituer votre propre équipe de football et d'acquérir des joueurs de haut niveau afin d'augmenter votre score global, de gagner des matchs et de grimper dans les classements.

Gameplay

Voilà comment jouer à Mini Football. Sur le terrain vous devez déplacer vos joueurs à l'aide d'un stick virtuel situé sur le côté gauche de l'écran. Les trois boutons sur le côté droit de l'écran sont pour la plupart contextuels. Cela signifie que vous pouvez sprinter, tirer, passer, tacler ou changer de joueur selon que vous êtes en possession du ballon ou non.

Lorsque vous débutez, l'IA n'est pas très brillante, vous devriez donc être en mesure de tacler facilement vos adversaires ou même de les éliminer avec une feinte au bon moment. Attention tout de même, toute faute peut être sanctionnée d'un carton jaune, voire rouge.

Lorsque vous êtes prêt du but, vous devrez viser votre cible à l'aide du joystick virtuel. La vitesse relativement lente des joueurs au départ permet d'ajuster chaque action sans trop de difficulté. Idem en mode défensif, si votre gardien fait son travail, vous pourrez vous relancer sans difficulté. Mais les choses évolueront aussi vite que vous prendrez de l'expérience et du niveau. L'IA de Mini Football s'adapte perpétuellement à votre jeu, il faudra donc rapidement se pencher de plus en plus sur l'avant-match avec la formation, le choix des joueurs, etc.

Graphismes

La partie réalisation de Mini Football n'égale peut-être pas celle des cadors sur mobile, mais elle est largement à la hauteur. On reconnait les (faux) joueurs facilement et la modélisation enfantine est bonne, tout comme celle des stades. Tout en 3D, Mini Foot propose un angle de vue clair et un niveau de détail largement suffisant. Les animations sont également de qualité avec des gestes assez naturels, bien que le côté spectacle supplante le reste. C'est un beau jeu d'arcade dynamique, et voir son attaquant sortir un retourné acrobatique n'est pas rare. Et c'est tant mieux.

Personnalisation et gestion

Une fois les rudiments du jeu maitrisé, Mini Football laisse entrevoir un autre aspect, celui de la personnalisation. En effet, il va vous falloir prendre en compte la partie budgétaire. Lorsque vous commencez un nouveau match, vous devrez payer des frais d'inscription. Cela varie en fonction du stade dans lequel vous souhaitez jouer. Plus les frais d'inscription sont élevés, plus le bonus de victoire est élevé. Cet argent vous servira alors à recruter des joueurs, à les améliorer et à les personnaliser.



Mais l'esthétique n'est pas seule dans ce chapitre puisque le choix tactique est inclus. Vous ne pourrez pas choisir la formation que vous voulez au départ, il faudra le mériter et le gagner sur le terrain. C'est certainement le plus important, avec la progression des joueurs que l'on pourra améliorer entre deux matchs (moyennant finance).



On compte plus de 400 options possibles parmi les éléments suivants :

Logos

Maillots, shorts, chaussettes et chaussures

Plus de 30 ensembles uniques de pays

5 stades qui évoluent avec vous

Des formations tactiques à débloquer

Le choix du ballon

Le nom de l'équipe

Bien évidemment, il faudra payer pour la plupart, soit avec de l'argent gagné durement, soit par les in-apps que voici :

Special Promotion 10 : 10,99 €

Medium Pack of Gems : 10,99 €

Wallet of Gems : 5,49 €

Small Pack of Coins : 2,29 €

Big Pack of Gems : 21,99 €

Small Pack of Gems : 2,29 €

Wallet of Coins : 5,49 €

Special Promotion 20 : 21,99 €

Special Promotion 30 : 32,99 €

Medium Pack of Coins : 10,99 €

Conseils et Astuces

Jouer régulièrement au jeu de MiniClip vous rapportera de nombreuses récompenses, mais vous pouvez maximiser vos gains en quelques étapes simples. Voici quelques informations pratiques qui devraient vous aider à démarrer votre carrière de mini footballeur :

Tacles : les tacles glissés sont sans doute un peu ridicules dans Mini Football, et ils peuvent être facilement faire la différence. Le tout est de les utiliser à bon escient et de flirter avec les cartons jaunes et rouges. L'arbitre est assez laxiste, pour peu que vous ne tacliez pas par derrière.

: les tacles glissés sont sans doute un peu ridicules dans Mini Football, et ils peuvent être facilement faire la différence. Le tout est de les utiliser à bon escient et de flirter avec les cartons jaunes et rouges. L'arbitre est assez laxiste, pour peu que vous ne tacliez pas par derrière. Formations : une formation bien pensée est essentielle pour un jeu de niveau supérieur. Dès que vous débloquez une nouvelle formation, vous devriez la tester pour voir comment elle fonctionne avec votre équipe actuelle, en la comparant avec des formations alternatives. Selon vos joueurs, le visage de l'équipe peut radicalement changer.

: une formation bien pensée est essentielle pour un jeu de niveau supérieur. Dès que vous débloquez une nouvelle formation, vous devriez la tester pour voir comment elle fonctionne avec votre équipe actuelle, en la comparant avec des formations alternatives. Selon vos joueurs, le visage de l'équipe peut radicalement changer. Gemmes : la meilleure façon de gagner un tas de gemmes dès le début est de vous connecter avec votre compte Facebook. Cela vous rapportera automatiquement 100 gemmes. Après cela, vous devriez regarder autant de pubs quotidiennes que possible pour augmenter votre nombre de gemmes.

: la meilleure façon de gagner un tas de gemmes dès le début est de vous connecter avec votre compte Facebook. Cela vous rapportera automatiquement 100 gemmes. Après cela, vous devriez regarder autant de pubs quotidiennes que possible pour augmenter votre nombre de gemmes. Pièces : heureusement, il est beaucoup plus facile de gagner des pièces que des gemmes. Gagner des matchs vous rapportera beaucoup, mais si nécessaire, vous pouvez également regarder des publicités quotidiennes.

: heureusement, il est beaucoup plus facile de gagner des pièces que des gemmes. Gagner des matchs vous rapportera beaucoup, mais si nécessaire, vous pouvez également regarder des publicités quotidiennes. Packs d'ouverture : gagner un pack en Mini Football est courant, mais il faut attendre leur ouverture pour en profiter. Cela peut prendre des heures de temps réel, mais vous pouvez accélérer le processus en regardant une annonce ou en dépensant des gemmes.

Les points à améliorer

Dans Mini Football, si le plaisir est quasi instantané, il reste encore quelques amélioration à effectuer. On a noté par exemple le fait de pouvoir créer son propre logo de club, de choisir le temps des parties ou encore faire des championnats en ligne. Un mode en ligne est le point le plus pénalisant à date, car Mini Football a le potentiel pour être adopté assez largement.



Notre avis sur Mini Football

Mini Football (sport) Prix gratuit Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App 3,5 / 5 Notre avis 4,5 / 5





En conclusion, Mini Foot est un bon petit jeu de foot sans prétention mais bien réalisé. Et après quelques semaines d'existence, on sent que les développeurs sont attentifs avec un rééquilibrage des tacles, un meilleur matchmaking et autres ajustements apparus tout récemment. A vous de jouer sur iPhone, iPad ou même sur Android, le jeu étant disponible sur Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Mini Football