PS5 : premier test et avis sur la console de Sony

Il y a 1 heure (Màj il y a 22 min)

Alexandre Godard

Certains youtubeurs japonais ont eu le privilège ces deux derniers jours de tester la PS5. Ils ont logiquement publié des vidéos sur la plateforme de Google qui nous permettent donc de répondre à certaines inconnues que l'on avait jusque-là, comme le bruit de la console de Sony par exemple. Par la même occasion, cela nous permet d'avoir les premiers avis de joueurs sur les nouveautés annoncées. Voici le point sur le bruit, les performances et quelques informations utiles.



Les premiers tests de la PS5 sont arrivés

La sortie de la PS5 se rapproche (19 novembre) et nous sommes de plus en plus impatients à l'idée de l'avoir entre nos mains. Ce week-end, certains youtubeurs japonais ont eu la chance de la tester en avant-première. Ils ont logiquement publié des dizaines de vidéos qui vont nous permettre d'en apprendre plus sur certains points. À noter qu'à travers ces vidéos, on aperçoit enfin la PS5 dans un cadre "réel" et non sous forme de pub ou d'image de synthèse.

La manette DualSense

Commençons par les gâchettes adaptatives, on apprend que l'on pourra activer ou désactiver à tout moment cette nouveauté présente sur la DualSense. Pour rappel, la gâchette adaptative a pour but de vous faire ressentir le mouvement que vous faîtes à l'écran. Par exemple, si vous tirez à l'arc dans le jeu, quand vous chargez la flèche, la gâchette se durcit pour vous faire ressentir la dureté du mouvement. D'après eux, cette nouveauté ne serait pas que gadget et après l'avoir utilisée, il leur est impossible de repasser sur une manette qui ne propose pas cette fonction.



Toujours concernant la manette, on apprend qu'à l'aide de petites diodes au centre de la manette, vous pouvez savoir quel numéro de joueur vous êtes quand vous jouez à plusieurs (s'il y a 4 diodes allumées, c'est que vous êtes le joueur 4). De plus, on apprend qu'il y aura 4 couleurs sur les contours du pavé tactile (bleu, rouge, vert et violet).

Ray tracing on/off

À fin de mieux visualiser l'apport du ray tracing, on a eu le droit à une petite séquence on/off sur le jeu Devil May Cray 5. Bien évidemment on note une finesse des textures et des reflets améliorés quand il est activé. Les effets de lumière sont saisissants, comme sur Gran Turismo 7.



Chargement instantané grâce au SSD

Sur des jeux comme Godfall et Astro, les premiers tests montrent des chargements inférieurs à une seconde dans certains cas, et ce avec un affichage 4K. De quoi imaginer des mondes ouverts sans temps morts et un gain de temps au quotidien. Sony avait promis le meilleur SSD du marché, en tout cas la meilleure intégration pour des temps de lecture / écriture réduits au minimum. Et cela se confirme déjà, même si il faudra attendre de tester un FIFA, un Gran Turismo ou encore un Uncharted pour en être sûr.



Espace disque : 670 Go de disponible

Toujours concernant le SSD, si Sony annonce 1 To, la place disponible n'est que de 670 Go à priori. En revanche, il est possible de choisir la partie du jeu qu'on veut télécharger et installer. Par exemple, si le mode multi d'un titre ne vous intéresse pas, alors vous pourrez sélectionner que le mode solo. Pratique.

Une PS5 silencieuse

L'un des points majeurs attendus sur cette PlayStation 5 est le bruit que va produire la machine pendant qu'on joue. Ceux qui ont eu les premières PS4 Pro en font encore des cauchemars. Pour rappel, la première génération de PS4 Pro avait un énorme défaut, elle avait tendance à surchauffer et le ventilo à l'intérieur tournait à toute-puissance, ce qui fait que vous aviez une console qui se retrouvait à faire autant de bruit qu'un ventilateur.



Pour le coup, les premières nouvelles sont rassurantes. 'après les retours, la console est ultra silencieuse même après 80 min d'utilisation d'affilée. Un ouf de soulagement pour tout le monde. Même si attention, il est important d'expliquer qu'ils ont seulement jouer au jeu Astro's Playroom (jeu gratuit au démarrage de la console pour tous) qui n'est pas un AAA (un gros jeu). Il faudra donc que cela soit confirmé pendant qu'un jeu qui demande le maximum de ressources est entrain de tourner dans la PS5.



Vivement qu'on puisse en découvrir encore plus, comme l'interface par exemple. Plus que six longues semaines à patienter, mais on compte sur Playstation pour ne pas nous laisser sans rien d'ici là.

