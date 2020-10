PS5 : l'interface et la manette DualSense noire se dévoilent

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Alors qu'on se rapproche de plus en plus de sa date de sortie, voilà que la PlayStation 5 nous dévoile un peu plus ce qui nous attend. En effet, depuis quelques heures maintenant, une vidéo montre à quoi ressemble l'interface de la future console, mais également la version noire de sa manette.



Une belle occasion de découvrir le travail de Sony sur l'écran de démarrage et d'accueil, tout en ayant un aperçu du contrôleur qui semble fort prometteur.

Des images de l'interface de la PlayStation 5

Belle petite surprise que l'on a pu observer dans les forums de Reddit où un internaute du nom de Zelser a dévoilé une vidéo de la PlayStation 5, quelques semaines avant sa sortie officielle.



Ce dernier a partagé plusieurs photos montrant la console de salon pour prouver qu'il possédait la console, puis a dévoilé une vidéo montrant l'écran de démarrage et d'accueil.



Le plus cool, c'est que sur la vidéo, on peut apercevoir la version noire de la DualSense, manette officielle du constructeur japonais. Seulement, comme le font remarquer plusieurs membres du forum, les touches semblent grossières, laissant penser à un prototype de l'accessoire.



Si Zelser n'explique pas comment il a réussi à se procurer la console avant tout le monde, prenons ces leaks avec prudence. Mieux vaut se référer à notre article récapitulant les premiers tests de la PS5.