All of You : un jeu de puzzle familial en approche d'Apple Arcade

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Le catalogue du service Apple Arcade se met à jour de manière hebdomadaire avec, en général, l'ajout d'un titre par semaine.



Avec l'arrivée d'iOS 14 et d'une page dédiée sur l'App Store, nous en savons plus sur les nouveautés à venir. Et en novembre, nous aurons la chance de mettre la main sur All of You, un jeu de puzzle familial développé par Alike Studio.



C'est donc le 5 novembre que l'aventure loufoque verra le jour.

All of You débarquera le 5 novembre sur Apple Arcade

All of You est un puzzle d'aventure adorable, accessible, convivial, entièrement visuel et avec un gameplay unique. Joue et mets sur pause chaque section d'un niveau pour aider le personnage principal à découvrir le bon chemin.



Suis les aventures d'une poule maladroite qui va voyager à travers différents endroits pour retrouver ses poussins.

Votre but ? Explorer des endroits loufoques peuplés de personnages amusants, de surprises et de nombreux pièges. Vous devrez ainsi retrouver tous les poussins dans ce jeu d'aventure rempli de puzzles aux superbes graphismes.



Selon la fiche App Store, le jeu est compatible avec les manettes externes. On a hâte de le découvrir !

