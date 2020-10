Apple TV+ rejoint l'ACE pour faire face au piratage

Hier à 23:22 (Màj hier à 23:22)

Corentin Ruffin

Nouvelle mesure en place du côté d'Apple, et plus particulièrement de son service de streaming du nom d'Apple TV+. En effet, la Pomme vient d'annoncer qu'elle rejoignant l'Alliance pour la Créativité et du Divertissement (Alliance for Creativity and Entertainment) pour faire face au piratage.



En effet, cette pratique est de plus en plus courante dans le numérique et dans le streaming, c'est pour cela que l'association a été créée quelques années en arrière.

Apple rejoint le conseil d'administration de l'ACE

Apple veut donc aider dans la lutte contre le piratage en rejoignant le conseil d'administration de l'Alliance pour la Créativité et du Divertissement, rejoignant le conseil d'administration "renforce encore l'approche collective d'ACE pour perturber un écosystème de piratage qui nuit aux créateurs".

Le piratage en continu est un problème croissant qui représente aujourd'hui 80% de tout le piratage. Les opérations de piratage illégales mettent en danger l'innovation, la créativité et les investissements incroyables, au détriment des créateurs, des innovateurs et des consommateurs.



Selon le Global Innovation Policy Center, le piratage coûte jusqu'à 71 milliards de dollars par an en revenus nationaux perdus. De plus, les consommateurs sont lésés lorsqu'ils accèdent à des contenus illégaux - un tiers des sites pirates ciblent les consommateurs avec des logiciels malveillants qui peuvent entraîner une série de problèmes, notamment le vol d'identité et des pertes financières.



