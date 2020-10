PS5 : Sony démonte la console en vidéo !

Il y a 39 min (Màj il y a 23 min)

Alexandre Godard

Sony vient de publier, comme à chaque sortie de nouvelle console, l'intérieur de la PlayStation 5. À travers cette vidéo, on découvre donc comment sont disposés les différents composants qui permettent de faire tourner ce monstre de puissance qui doit sortir à la mi-novembre.



La PS5 se déshabille

Sony vient de publier une vidéo de démontage dans laquelle ils démontent la PS5 afin de découvrir les mécanismes à l'intérieur et d'en apprendre un peu plus sur son fonctionnement.

L’extérieur

Commençons par les 2 coques blanches qui entourent cette PS5, Tasuhiro Ootori montre la facilité pour les déclipser de la console. On peut facilement comprendre que le fait d'avoir rendu cette partie facile à retirer va permettre à l'avenir de proposer des coques personnalisées et ainsi avoir plein de PS5 sous différentes couleurs. Sony nous montre aussi comment le pied de la console se fixe en fonction du positionnement de votre console (horizontal ou vertical).



Le refroidissement

On a par la suite découvert le fameux ventilateur qui va permettre à cette immense console d'évacuer la chaleur et ainsi éviter une surchauffe qui entraîne à son tour un bruit conséquent. Le ventilateur fait pas moins de 12cm de diamètre (il est balaise), il est accompagné de plusieurs trous qui évacuent la poussière et permettent donc de ne pas ralentir ou même abîmer la console.



On a ensuite eu le droit de découvrir le radiateur de la console. Sony assure avoir travaillé au maximum sur le sujet, conscient du problème qui avait toucher la première génération de PS4 Pro. Ils en profitent aussi pour préciser que cela fait pas moins de 5 ans (2015) qu'ils travaillent sur l'architecture de la PS5.

Lecteur Blu-ray

Maintenant, place au lecteur ultra HD Blu-ray, qui lui aussi permet de se rendre compte qu'il prend quand même un peu de place dans la console et que donc les versions de consoles 100% digitales gagnent en espace à l'intérieur quand il n'est pas présent.

SSD

Sony avait annoncé que l'on pourrait augmenter le stockage de la PS5 en ajoutant un SSD supplémentaire. On peut donc voir à travers l'image ci-dessous les différentes tailles de SSD prises en charge par la PS5 ( 2230, 2242, 2260 et 2280).



La beauté de la technologie : processeur et carte graphique

Nous voici enfin face à la pièce maîtresse de la bête qui nous permet de retrouver le fameux CPU x86-64 AMD Ryzen Zen 2 ainsi que le GPU (pour la partie graphique) AMD Radeon RDNA2 qui délivre jusqu'à 10.3 téraflops. On découvre aussi les 16 Go de GDDR6 avec une bande passante de 448 Go /seconde (un monstre).

Ils terminent en expliquant qu'ils utilisent du métal liquide (Liquid Metal) testé depuis deux ans pour permettre à la console d'avoir une performance de refroidissement stable.



On connaît donc maintenant l'intérieur et l’extérieur de la machine, on espère que la prochaine vidéo concernera l'interface et le nouveau bouton "create" intégré à la manette.



Pour ceux que ça intéresse, les sous-titres sont disponibles en français sur la vidéo. Et il y a également les premiers avis et tests de la PS5.