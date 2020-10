Les AirPods Studio commercialisés au mois de novembre ?

Les partenaires de fabrication d'Apple auraient un premier lot de casques AirPods Studio prêts d'ici la fin du mois d'octobre, selon de nouvelles informations de Jon Prosser.



Le leaker, qui a une solide expérience dans la prédiction des futurs lancements de produits Apple, cite une source anonyme selon laquelle la production de masse des écouteurs haut de gamme sera terminée d'ici le 20 octobre.

Jon Prosser a encore frappé

La production de masse d'AirPods Studio ne sera pas terminée avant le 20 octobre. Je suppose qu'ils pourraient encore les annoncer lors de l'événement du 13 octobre et les expédier à la fin de ce mois ou au début du prochain.



Le calendrier de fabrication auquel la source fait référence n'est pas clair, car la production de masse de produits Apple - et de produits de consommation en général - n'est jamais vraiment terminée tant qu'un appareil n'est plus à vendre. Mais on peut supposer que la personne parle ici d'un lot initial qu'Apple stocke avant le lancement public.



Prosser note que le casque "AirPods Studio" pourrait faire ses débuts lors de l'événement spécial de la semaine prochaine, où Apple devrait dévoiler une nouvelle gamme de modèles d'iPhone, les fameux iPhone 12 avec nouveau design et la 5G. Le keynote se tiendra mardi et est nommé "Hi, Speed".



Apple se prépare à étendre sa gamme d'appareils audio. Plus tôt cette semaine, des rapports ont fait état d'un retrait radical des écouteurs, casques autres enceintes de constructeurs tiers sur l'Apple Store en ligne et des points de vente physiques de l'Apple Store. Cela nous rappelle 2014 quand, par exemple, la société a cessé de vendre des produits Fitbit après la sortie de l'Apple Watch.

Selon les rumeurs, Apple lancerait en cette fin d'année un casque supra-auriculaire AirPods Studio avec suppression du bruit, d'une détection de l'orientation via la puce U1 et d'une qualité sonore supérieure. Il pourrait arriver en version Sport et Classic, et être accompagné d'un nouveau HomePod Mini. Quant aux AirPods 3, ils seront vraisemblablement lancés au printemps 2021.