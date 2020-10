Découvrez les 10 jeux PS4 qui ne seront pas compatibles sur PS5

Il y a 1 heure

Julien Russo

5

Lors des premières annonces de la PlayStation 5, Sony avait expliqué que certains jeux compatibles PS4 ne le seront pas avec la nouvelle console qui sortira début novembre. Si le géant japonais avait promis que cette liste serait très courte, la promesse a été tenue. Aujourd'hui, nous avons plus de précisions sur la petite liste des jeux que vous ne pourrez pas lire avec votre PS5 !

Seulement 10 jeux sont concernés

En début d'année, l'une des préoccupations des joueurs PlayStation était la décision de Sony vis-à-vis des jeux PS4 et de leur compatibilité avec la PS5. Si Sony savait à l'avance que rendre incompatible, beaucoup de jeux PS4 allait probablement tirer vers le bas les ventes de PlayStation 5, le constructeur a fait tout son possible pour ne pas décevoir sa communauté.

Les efforts de Sony semblent avoir été intensifs puisqu'aujourd'hui la majorité des jeux que vous avez chez vous pourront être utilisés sur la PS5. Au total, il y a 4 000 jeux PS4 qui seront jouables sur la console de nouvelle génération, cela concerne la majorité des grosses licences comme FIFA, Star Wars, Call of Duty, Battefield, NBA...

Sony a également annoncé que certains jeux PS4 profiteront même du "Game Boost" que pourra offrir la PS5.

Il faut quand même s'attendre à quelques petits défauts dans cette compatibilité, sur son site Sony explique :

Bien que de nombreux jeux PS4 soient jouables sur les consoles PS5, certaines fonctionnalités qui étaient disponibles sur la console PS4 peuvent ne pas l'être sur les consoles PS5. En outre, certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou un comportement inattendu lorsqu'ils sont joués sur des consoles PS5.

Avant d'acheter des modules complémentaires pour jouer avec vos jeux PS4 sur des consoles PS5, veuillez essayer de démarrer et de jouer à vos jeux PS4 sur votre console PS5 pour voir si vous êtes satisfait de l'expérience de jeu.

Voici la liste des jeux PS4 qui seront incompatibles avec la PS5 :

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Ces jeux ne pourront pas être lus par la PS5 dans leur version physique, mais également dans leur version numérique. Si vous avez acheté l'un de ses jeux sur le PlayStation Store, vous pourrez peut-être le transférer sur votre nouvelle console, mais il sera impossible d'y jouer.

Source