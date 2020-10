PS Store : la fin des jeux PS3 au profit de ceux de la PS5

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Réagir

Le Playstation Store, le magasin de Sony pour les jeux et autres contenus à destination de ses consoles, va subir un profond changement dans quelques jours. En effet, pour préparer l’arrivée de la PS5, les jeux PS Vita, PSP et PS3 ne seront plus disponibles à l'achat, tout comme les DLC depuis le site PS Store.



Les dates à retenir sont le 19 octobre pour le store PC et le 28 octobre pour le store mobile. L’information concerne aussi les achats tels que les thèmes ou les avatars.

Les anciennes consoles reléguées chez Sony

Pas de panique si vous souhaitez profiter des sorties jeux dans le futur. Sony explique que les achats pourront toujours se faire depuis le store inclus dans la console, sauf pour la PSP qui n'inclut pas de store. Pour ceux qui ont déjà acheté des jeux et autres sur le portail, ils pourront toujours les récupérer dans la liste de téléchargement du compte PSN.

Une mauvaise nouvelle puisque les joueurs préfèrent en général passer par leur Mac ou PC pour gérer leur compte et leurs achats de jeux, plutôt que sur leur console.

Par la même occasion, on peut en déduire que les thèmes, apps et autres goodies de la PS4 ne seront pas compatibles avec la PS5. C'est ce qu'on se disait déjà avec la nouvelle interface de la PS5 qui a fuité.



Il faut désormais patienter jusqu'au 19 octobre pour voir la nouvelle version du PS Store qui devrait préfigurer ce qu'on trouvera sur la Playstation 5.



Voici le PS Store actuel :