Les premiers Mac sous macOS 11 référencés sur la base EEC

Il y a 45 min (Màj il y a 41 min)

Alban Martin

Encore une fois, les futurs produits Apple sont d'abord référencés dans la base de données de la EEC (Eurasian Economic Commission). Il s'agit cette fois des Mac à venir, tous sous MacOS 11 Big Sur, le système présenté en juin dernier et dont on attend toujours la version finale.

De nouveaux Mac sous macOS 11

On trouve ainsi sur la base EEC des ordinateurs de bureau, iMac et Mac mini, ainsi que des MacBook.



Les nouveaux identifiants de Mac de bureau sont A2304, A2330, A2348, A2438 et A2439. Du côté des MacBook, les deux nouvelles références sont A2337 et A2338. Si macOS 11 est mentionné à chaque fois, en revanche impossible de dire si ce sont des puces Intel ou Apple Silicon à l'intérieur. Apple a promis les premiers Mac ARM avant la fin de 2020. Il ne reste plus que quelques semaines. Et un keynote en novembre se dessine tout doucement.



Les rumeurs évoquent un MacBook 12 pouces sous Apple Silicon en premier, suivi d'un MacBook Pro.