Prime Day 2020 : le Xiaomi Mi Band 4 à moins de 20€

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

1

Dans le monde du connecté, les bracelets et les montres ont la cote depuis plusieurs années : il suffit de regarder le succès impressionnant de l'Apple Watch du côté d'Apple.



Seulement, certains des concurrents de la Pomme réussissent à sortir du lot de par leurs fonctionnalités et leurs prix attractifs.



Parmi eux, Xiaomi fait bonne figure avec son Mi Band, qui compte déjà 4 versions. Et justement, pour le Prime Day 2020, le bracelet connecté est en promotion.

Le Mi Band 4 de Xiaomi en promotion à 19,99€

Xiaomi continue de s'étendre dans le monde, et ses produits sont de plus en plus prix au sérieux par les consommateurs et les constructeurs.



Quelques années en arrière, le chinois s'est essayé dans le suivi bien-être en commercialisant le Mi Band, petit bracelet connecté. Désormais disponible dans une version 4, celui-ci embarque un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, le suivi d’activités, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque ou encore le gyroscope.



Disponible habituellement au prix de 40€, le Mi Band 4 est en promotion pour le Prime Day 2020 au prix de 19,99€. Niveau autonomie, il faut compter 20 jours d'autonomie et une recharge qui dure seulement 1 heure et demie.



Un bon gadget à petit prix !