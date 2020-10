Project Cars GO s'offre une vidéo de gameplay

Il y a 3 heures

Alban Martin

Depuis mai 2018, nous sans que le développeur de Project Cars, Slightly Mad Studios, fait équipe avec Gamevil pour créer une version mobile de leur populaire série de courses appelée Project Cars GO.



Après avoir annoncé une bêta fermée le mois dernier, voilà que cette dernière est lancée depuis hier. Parallèlement au lancement des premiers tests, les développeurs ont également publié une toute nouvelle bande-annonce qui montre à quoi ressemble le gameplay de Project Cars GO pour la première fois.

Project Cars GO se montre en bêta

Avec cette première vidéo in-game, on s'aperçoit que Project Cars GO est un jeu très impressionnant visuellement. En revanche, les fans des jeux Project Cars sur console et PC auront peut être du mal avec le gameplay à une touche utilisé dans cette itération mobile.



Slightly Mad et Gamevil ont toujours soutenu que ce serait un jeu de course simplifié et accessible, et c'est exactement ce qu'il semble être. De toute évidence, la série de courses CSR a été un méga succès sur mobile, et la série Forza a adopté une approche similaire avec la sortie de Forza Street Mobile plus tôt cette année du côté de Microsoft. Mais Project Cars GO a l'air plutôt intéressant, en tout cas plus que la version raté de Forza sur nos iPhone et Android.



Aucune date de sortie n'a encore été confirmée, mais la version bêta se terminera le mardi 27 octobre.



Pour mémoire, dans Project Cars GO mettra en avant la partie personnalisation des voitures. Un signe d'un jeu free-to-play ?