PS5 : l'interface se dévoile dans une vidéo officielle

Il y a 59 min

Alexandre Godard

1

Bonne nouvelle en ce jeudi 15 octobre 2020, la branche Playstation de Sony nous dévoile un premier aperçu officiel de l'interface et des menus de la PS5. On a hâte d'être le 19 novembre pour l'avoir entre nos mains.

L'interface New Generation de la PS5

Enfin ! À un mois de la sortie de la PS5, Sony nous dévoile l'interface de la console en vidéo. Voyons tout ça ensemble.



Commençons par préciser qu'il se peut que ce qui est montré dans la vidéo change (avant la sortie de la PS5) sur certains points mais c'est bel et bien le rendu final que nous aurons.

La vidéo commence par un allumage de la console qui avait été laissé en mode repos. Il est expliqué que le jeu eu cours (Sackboy) reprend là où le joueur l'avait laissé avant de mettre la console en mode repos.



D'un simple appui sur le bouton PS, vous accédez à ce menu (voir photo ci-dessous) qui vous permet d'être au courant de vos amis en ligne, vos téléchargements en cours...



Certains jeux proposeront aux membres PS Plus d'accéder rapidement à des images ou des vidéos pour les aider à terminer certains trophées (objectifs) d'un jeu sans passer par le web. Si c'est une vidéo, vous pouvez l’incruster à l'écran en mode "Picture In Picture" et jouer en même temps pour réaliser l'objectif.



Lorsque vous recevez une notification d'invitation à un chat, d'un simple appui sur le bouton PS vous pouvez ouvrir une notification et rejoindre le groupe sans quitter votre jeu.



Chaque membre de la Party dans laquelle vous discutez peut partager une capture d'écran photo/vidéo avec ses amis et ainsi, ils peuvent voir et l'aider ou simplement admirer une belle action effectuer par ses soins.



D'une manière très rapide, vous pouvez rejoindre l'un de vos amis dans sa partie en ligne et revenir quand vous voulez sur le jeu auquel vous étiez en train de jouer juste avant sans interruption ni redémarrage du jeu.



Nous y voilà, l'accueil de la PS5 !

Un nouveau menu Explore permettra de trouver les dernières news Playstation en temps réel, les trailers des futures exclusivités PS5... Ce menu sera seulement disponible aux États-Unis dans un premier temps.



Dernière précision pour rappeler que le PS Store sera beaucoup plus fluide sur la PS5 grâce au SSD avec un tout nouveau design.



Il ne reste plus qu'a patienter encore un mois. Pour ceux qui voudraient en apprendre d'avantage, je vous conseille de regarder la vidéo officielle qui dure 11min et qui est traduite en français. Et pour ceux qui voudraient commander, un petit tour sur notre article avec tous les liens de la PS5.