Dexter de retour pour une nouvelle saison de 10 épisodes

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

C'est LA bonne nouvelle de la semaine : le tueur en série le plus connu à la télévision, Dexter, revient pour une nouvelle saison de 10 épisodes.



L'annonce a été inattendue et très surprenante, mais a également divisé les internautes, entre peur de la saison de trop et joie de revoir Michael C. Hall revenir sur le devant de la scène.

Dexter fait son retour à la télévision pour une nouvelle saison

Dexter est présenté comme un tueur en série. Pour masquer cette activité de tueur, Dexter travaille pour la police de Miami, au département de la Criminelle : il y est expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang.



Dexter se dit incapable de ressentir la moindre émotion, sinon lorsqu'il satisfait des pulsions meurtrières. Harry, son père adoptif, lui a appris à canaliser ses pulsions meurtrières et, de fait, Dexter ne tue que les criminels qui sont parvenus à échapper au système judiciaire.

Showtime a donc confirmé la grande nouvelle via les réseaux sociaux, informant les milliers de fans du retour de Dexter dans un « reboot » sans que l'on ne sache si ces 10 épisodes se grefferont à la suite de la saison 8.



Cette saison 9 sera attendue au tournant, les derniers épisodes n'avaient pas réellement été appréciés par la communauté.