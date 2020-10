GTA VI : une partie de la map aurait fuité en images

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

À force de patienter, on se satisfait même des rumeurs et cette fois-ci, ce sont des images qui pourraient dévoiler des parties de la map de GTA VI. Ces rumeurs sont bien évidemment à prendre avec des pincettes.

Grand Theft Auto VI se fait désirer

Sans aucun doute, GTA V est, et restera un jeu légendaire qui traverse les générations de consoles. Pour rappel, le jeu est sorti en 2013 (il y a 7 ans) sur Xbox 360 et PS3, avant de faire parler toute sa puissance sur les consoles actuelles, Xbox One et PS4. Lors d'un évènement Playstation il y a quelques mois, on apprenait même qu'il serait bien présent sur les futures consoles next gen, PS5 et Xbox Series avec encore du nouveau contenu.



Ce jeu, qui propose toujours autant de modes et d'activités en multijoueur est donc indémodable. Mais malgré tout ça, nous somme quand même en 2020 et on ne va pas se mentir, on attend tous la sortie de GTA VI. Rockstar est connu pour le silence total qui règne autour de ses jeux et c'est pour cela que c'est l'un des rares éditeurs de jeux vidéos qui arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuites sur internet.



Les images suivantes sont donc bien évidemment des rumeurs mais elles ont le mérite de faire parler d'elles. Si ces images disent vrai, on peut en conclure que le jeu se déroulerait à Vice City et que la map pourrait être immense. Par ailleurs, certaines personnes ont remarqué que les images de 2020 ressemblaient énormément à un premier leak apparu en 2018.



C'est malheureusement tout ce que nous avons actuellement pour patienter, surtout qu'on a tout de même l'impression que le jeu n'est pas prévu pour tout de suite. Pour rappel, on a jamais eu autant de temps d'attente entre 2 GTA.

