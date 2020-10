Le Japon soumet Apple à un examen antitrust

Julien Russo

Les États-Unis, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Italie... On ne compte plus les pays qui se liguent contre Apple suite aux multiples accusations de pratiques anticoncurrentielles. Le dernier pays à entrer sur le round c'est le Japon, le nouveau responsable du régulateur antitrust du pays a expliqué qu'il n'hésiterait pas à imposer de graves sanctions si l'enquête venait à prouver des comportements anticoncurrentiels utilisés par les GAFA (dont Apple).

Nouvelle condamnation à venir ?

Si en France les GAFA sont visées par une promesse de taxes, au Japon on menace de sanctionner Google, Amazon, Facebook et Apple pour des pratiques qui provoqueraient une nuisance à la concurrence.

Comme le rapporte Reuters aujourd'hui, le régulateur antitrust du Japon vient de lancer un examen à l'encontre d'Apple pour déterminer si la firme californienne abuse de sa position dans le pays pour oppresser les entreprises japonaises et augmenter toujours plus son chiffre d'affaires.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos homologues américains et européens et réagirons en cas de mouvement qui entrave la concurrence. C'est un domaine dans lequel je vais insister de manière agressive.

Selon une source anonyme citée, Kazuyuki Furuya le président de la Commission japonaise du commerce équitable a expliqué qu'il ne compterait pas sanctionner les GAFA par des amendes, puisque vu ce qu'ils gagnent par trimestre dans le monde, la sanction financière n'aurait aucun impact sur leur activité.

L'idée serait d'obliger des sociétés comme Apple à démanteler des activités internes comme faire de l'App Store une entreprise distincte.



Furuya a également expliqué qu'il analyserait le marché des opérateurs au Japon, il souhaite savoir si intégrer un nouvel acteur pour "stimuler la concurrence" pourrait aider à faire baisser les prix et augmenter l'attractivité des offres mobiles au Japon. Peut-être que le pays va avoir le droit à son super-héros des prix... Appelé en France "Free Mobile" !