Pokémon GO : nouveaux widgets iOS 14 pour l'application PocketDex

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Pokémon GO fait toujours partie du quotidien de certaines personnes plus de 4 ans après sa sortie. Aujourd'hui, c'est l'application PocketDex, que connaissent très bien les joueurs Pokémon Go qui se met à jour et propose des widgets spéciaux grâce à iOS 14.





Des widgets à la sauce iOS 14

Tout le monde se rappelle de la fureur mondiale qu'avait provoqué Pokémon Go à sa sortie à l'été 2016. Pour ceux qui jouent encore à Pokémon GO, voici une nouvelle qui devrait vous plaire. L'application PocketDex qui s'utilise comme compagnon de Pokémon GO reçoit aujourd'hui une nouvelle mise à jour destiné aux widgets iOS 14.



Pour rappel, PocketDex permet aux joueurs de Pokémon GO d'explorer tous les Pokémon disponibles dans le jeu avec des détails sur chacun d'eux, tels que les niveaux d'attaque, de défense et d'endurance.



Si vous voulez voir à quoi cela ressemble, je vous invite à visionner la vidéo ci-dessous.







Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO