Dead Cells : l’extension Legacy Update apporte du beau contenu

En août 2019, le studio Playdigious amenait le portage de son jeu phare Dead Cells (v1.6, 752 Mo, iOS 11.0) sur nos mobiles.



Un développement compliqué, qui a demandé beaucoup de temps afin de proposer une version équivalente à celle sur Nintendo Switch. Cependant, les premiers retours étaient unanimes, évoquant des contrôles sur l'écran tactile superbement ajusté, de nombreux joueurs évoquant alors un "chef-d'œuvre".



La belle nouvelle, c'est que depuis hier, Dead Cells a le droit à une très grosse mise à jour : nommée Legacy Update, elle apporte notamment de nouveaux boss et skins.

You have waited long enough, the free #LegacyUpdate for #DeadCells is here ! But are you really ready for it ?



