Stardew Valley va scinder l'écran pour le mode co-op

L'excellent jeu Stardew Valley (v1.4.5.145, 350 Mo, iOS 10.0) n'a le droit qu'à trop peu de mises à jour par rapport à certains titres du même acabit. Il faut dire que le studio Chucklefish Limited a une stratégie différente pour son RPG agricole, préférant espaces les updates, mais proposer beaucoup de nouveautés.



C'est le cas pour la prochaine version 1.5, qui devrait ravir les amateurs de coopération puisque les développeurs annoncent l'arrivée de l'écran scindé sur certaines plateformes.



De quoi raviver l'intérêt de certains joueurs ?

Stardew Valley veut améliorer son mode co-op

Pour se reposer et de détendre après une dure journée, l'un des meilleurs choix possibles se nomme Stardew Valley, et pour cause, celui-ci de gérer une ferme en plantant des cultures, faisant de l'artisanat, en pêchant des poissons ou encore en explorant des mines.



Avec 10 millions d'exemplaires vendus, Eric Barone, alias ConcernedApe, le concepteur du jeu, veut proposer des mises à jour riches en nouveautés. Celui-ci vient de parler de la future version 1.5, permettant de jouer jusqu'à quatre sur le même écran PC, tandis que "quelques autres plateformes" se contenteront de deux.



Reste désormais à savoir si la version iOS sera concernée...





In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 16, 2020

