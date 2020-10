Huawei FreeBuds Studio : un nouveau casque haut de gamme impressionnant

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Aujourd'hui a été une grosse journée pour Huawei, la marque chinoise a présenté à la presse ses dernières innovations comme le Mate 40 et le Mate 40 Pro, mais aussi un nouveau casque audio haut de gamme avec des caractéristiques et une finition exceptionnelle. Découvrez le nouveau poids lourd sur le marché des casques ! On sent en revanche l’inspiration venue d’Apple pour le nom et le style car les AirPods Studio devaient être assez proches.

Découvrez le FreeBuds Studio

Apple n'a pas encore présenté son AirPods Studio ? Pas de chance, Huawei a été plus rapide et a même utilisé le nom qui se relaie depuis plusieurs mois dans les rumeurs. Lors d'une conférence de presse qui a duré plus d'une heure, Huawei a présenté son nouveau casque très haut de gamme le "FreeBuds Studio".

Au programme : confort, qualité et innovation !



On commence par l'autonomie, Huawei affirme que sur son nouveau modèle de casque on retrouve jusqu'à 24 heures d'autonomie, il intègre une recharge rapide qui permet une performance incroyable de 10 minutes de recharge pour 8 heures d'écoute en continu.

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous, avec ce casque, Huawei cherche à attirer les clients avec un gros budget, le design est haut de gamme et le confort maximal grâce à des coussinets qui englobent toute l'oreille et vous isole efficacement de ce qui vous entoure.

Le FreeBuds Studio est disponible en deux couleurs, vous l'avez en Gold ou en Black. L'autre bonne nouvelle c'est que le casque a une surface tactile qui permet de monter le son ou encore de passer à la musique suivante sans avoir besoin d'interagir avec son smartphone ou sa montre connectée.

Niveau audio, le Huawei FreeBuds Studio n'est pas en reste puisqu'il intègre un tout nouveau codec qui est à la pointe de la qualité. Le nouveau casque de Huawei utilise le codec haute résolution 24 bit / 94 kHz, notons également que nous retrouvons une réponse en fréquence qui se réparti sur 48 kHz.

Qui dit haut de gamme, dit obligatoirement la réduction de bruit active et là aussi le nouveau casque de Huawei rempli le job. La firme chinoise a intégré un système qui se sert de deux micros sur les six disponibles pour adapter le casque à notre environnement.

Le système intelligent de perception multiscènes qui se compose du capteur IMU et du système de microphones effectue 100 fois la détection de scène par seconde. Ainsi, il ajuste automatiquement le mode d'annulation dans différents environnements pour un effet d'annulation active du bruit plus approprié et plus confortable.

L'optimisation est également de la partie en ce qui concerne les appels téléphoniques, Huawei a beaucoup travaillé sur ses 6 micros pour que vos appels soient irréprochables, même dans les environnements avec du bruit. Autant dire que cela réduit considérablement les chances qu'une personne vous dit qu'elle vous entend mal quand vous l'appelez avec le Huawei FreeBuds Studio sur la tête.



Huawei a aussi pensé aux gamers avec un algorithme de codage audio sans fil qui a pour but de réduire la latence du signal entre l'appareil émetteur et le casque. Résultat l'expérience gaming est immersive et plus agréable ! À noter que le Huawei FreeBuds Studio ne se présente pas comme une solution fiable pour le monde du gaming. Le Huawei FreeBuds Studio peut se connecter à un PC sous Windows, un Mac, à un iPhone, un iPad et à un smartphone et tablette Android.

Pour l'instant, il n’y a aucune date de commercialisation en France, mais on sait déjà qu'il sera disponible dans les deux couleurs au tarif de 299€.



