Skapp : un jeu de skateboard pour PS4 avec l'iPhone comme manette

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

1

On n'arrête plus les prouesses ! Les jeux communiquant entre téléphones et consoles ne sont pas nouveaux, puisqu'on a notamment pu découvrir les jeux multijoueurs de Sony tels que Frantics, Qui es-tu? ou encore Knowledge is Power.



Seulement, le projet du studio espagnol Bound Games va encore plus loin que de répondre à des questions ou faire des dessins : celui-ci nous permet de prendre le contrôle d'un skateboard sur PS4, et de faire les tricks directement avec son iPhone ou son appareil compatible.



Voici la bande-annonce du projet :

Skapp a le droit à une campagne Kickstarter

Skapp est un futur jeu de simulation de skateboard où les joueurs utiliseront leur téléphone pour effectuer toutes les figures.

Car oui, bien qu'en préparation depuis plusieurs mois dans les studios de Bound Games, le jeu Skapp n'a pas encore validé son concept auprès du grand public : c'est pour cela que le 27 octobre, une campagne Kickstarter sera lancée pour aider à financer le projet.



Projet qui a d'ailleurs vu le jour dans le cadre de l'initiative PlayStation Talents Games Camp, d'où l'exclusivité dans un premier temps sur la console de Sony.



Dans un second temps, Skapp sera également disponible sur PC, Switch et Xbox. On a hâte d'en savoir plus !