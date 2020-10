Sorties jeux : Pixel Pro Golf, The Last Train, FAR: Lone Sails

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pixel Pro Golf, The Last Train, FAR: Lone Sails.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Wark & Wimble (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 55 Mo, iOS 8.0, Benjamin Wendt) Lorsque de mystérieux envahisseurs viennent s'écraser dans la forêt de Wark & Wimble, ils doivent travailler ensemble pour sauver leur espèce de l'extinction. Évitez les lasers mortels, les lance-flammes et les soldats pendant que vous sauvez vos camarades et leurs œufs dans ce jeu de puzzle à pousser les blocs.



81 Puzzles



9 mondes uniques, chacun avec ses propres graphiques, sa musique et ses obstacles



3 types d'énigmes : éclore un œuf, faire sauter une prison et faire exploser une base ennemie Télécharger le jeu gratuit Wark & Wimble





Turtoa: Global Rhythm Music (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.7, 107 Mo, iOS 8.0, Sillysoft Games) Évadez-vous à Turtoa : un pays de merveilles musicales rempli de tortues, de dragons aquatiques et de rythmes endiablés.



Profitez d'un gameplay rythmique addictif mais apaisant pendant que vous sentez le rythme palpitant et exotique entre vos doigts.



Jouez à différents niveaux : de la méditation paisible en mode décontracté à un défi complet en mode Maestro.



Ce chef-d'œuvre apaisant et sensoriel vous procurera soulagement et rajeunissement : quelque chose dont nous avons tous besoin dans le monde d'aujourd'hui. Télécharger le jeu gratuit Turtoa: Global Rhythm Music





Space Frog Intern (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 78 Mo, iOS 12.0, James Bolton) Les stagiaires ont du mal. Dans l'espace, c'est encore pire!



Après avoir été capturé par des extraterrestres, Frog est prêt à nettoyer le pont des envahisseurs dans ce jeu de tir et de tir d'arcade au rythme rapide.



Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser.



Alors choisissez judicieusement vos bonus et esquivez, écrasez et tirez sur les ennemis avec habileté pour devenir la meilleure grenouille de l'espace? Ribbit, ribbit. Télécharger le jeu gratuit Space Frog Intern





Pixel Pro Golf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 168 Mo, iOS 10.0, Pixamo) Pixel Pro Golf est un jeu de golf d'arcade merveilleusement unique, qui combine une physique réaliste avec un gameplay zen et un beau pixel-art.



Jouez à travers 16 magnifiques parcours pixélisés, chacun soigneusement conçu avec un style et des conditions uniques, tout en essayant de devenir le meilleur des meilleurs.



Utilisez les commandes simples pour viser, changer de club et vous balancer. Ensuite, regardez votre balle dans de superbes fairways de pixels.



Jouez bien pour gagner des points de classement et gravir les échelons mondiaux, débloquant différentes visites jusqu'à ce que vous atteigniez les Majors et atteigniez la première place.

Télécharger le jeu gratuit Pixel Pro Golf





Orion - Un Voyage Au-delà (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.23, 86 Mo, iOS 10.0, Pedro Oliveira) Orion est un jeu d'arcade minimaliste qui combine le mini-golf et le hockey sur air dans des niveaux amusants et uniques basés sur des compétences avec quelques éléments de puzzle dans le mélange. C'est une expérience relaxante et douce avec une belle bande-son dans laquelle vous plonger.

Il n'y a pas de chronomètres, pas de scores, votre seul objectif est de battre le niveau!



Comment jouer:



Pour atteindre l'objectif, il vous suffit de viser où vous voulez que le ballon aille.

Certains niveaux vous obligent à lancer la balle pendant qu'elle se déplace.

Entrez en collision avec des objets blancs et atteignez l'objectif de gagner! Télécharger le jeu gratuit Orion - Un Voyage Au-delà





Demonrift TD (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 615 Mo, iOS 10.0, Menara Games) Quand RPG et Tower Defense se mélangent dans un seul jeu



Défendez le royaume de la vague démoniaque!

Essayez ce mélange unique entre Tower Defense et Role Playing Game, dans ce jeu mobile.



Dans Demonrift TD, vous incarnez la baronne Milena, commandant la bataille des troupes de l'empire contre la mystérieuse vague d'armées de démons dans les vastes villes de l'empire.



Montez de niveau et améliorez les équipements de votre héros et de vos troupes pour faire la guerre aux démons, et commencez à défendre le royaume dès maintenant! Télécharger le jeu gratuit Demonrift TD





Danger Darrel - Canyon Rush (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 302 Mo, iOS 13.0, Philip Zeitler) Danger Darrel a besoin de ton aide pour tester ses nouveaux avions dans ce jeu d'aventure et d'action d'arcade amusant en 3D! Il aime les sensations fortes et pousser ses machines bien-aimées jusqu'à leurs limites, voler en empruntant les chemins les plus étroits et satisfaire son besoin d'adrénaline.



Va aussi loin que possible dans la vallée hostile et en constante évolution du canyon et affronte des obstacles dangereux auxquels tu ne t'attends peut-être pas. Ramasse différents objets et veille à ne pas manquer de carburant ! As-tu tout ce qu'il faut? Télécharger le jeu gratuit Danger Darrel - Canyon Rush





Coaster Tap (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 100 Mo, iOS 11.0, Happy Admission LLC) Aimez-vous monter dans les montagnes russes à sensations fortes dans les parcs à thème?



Amusez-vous sur les montagnes russes du parc à thème Happy Admission! Levez les mains en l'air pour aller vite lorsque vous avez besoin de vitesse ou gardez-les lentement pour franchir des obstacles dangereux.



Plus qu'un simple parc d'attractions, le parc à thème Happy Admission propose un tour de montagnes russes à thème avec des animaux aventureux: d'adorables cochons, des canards dansants et des vers de terre!



Il faudra progresser tout en évitant les nombreux pièges devant vous... Télécharger le jeu gratuit Coaster Tap





The Clowns Mob (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 201 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) Les clowns vous gardent enfermé dans leur maison. Ils vous tueront dans quelques jours.

L'un des clowns est prêt à vous l'aider...



Mais, attention à ses congénères, qui n'auront aucune pitié...



Un jeu d'énigmes qui vous fera sursauter ! Télécharger le jeu gratuit The Clowns Mob





Chaos Combat Chess (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 235 Mo, iOS 11.0, Rogue Games) Construisez votre équipe de personnages épiques en 3D, affrontez des adversaires en ligne et participez au jeu de ligue dans Chaos Combat Chess, un nouveau jeu d'échecs automatique de stratégie, de tactique et d'adresse créé par les créateurs du jeu au succès mondial Chaos Battle League.



LES ÉCHECS AUTOMATIQUES RÉINVENTÉS

Toute la stratégie, mais sans tracas. Plongez dans des sessions de jeu rapides et super accessibles, animées par des portraits élégants réalisés d'une seule main et des graphismes incroyables.



CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE

Rassemblez une équipe de plus de 50 personnages d'échecs chaotiques répartis dans plus de 10 classes de compétences et préparez-vous au combat en ligne. Télécharger le jeu gratuit Chaos Combat Chess





Camel Dash (Jeu, , iPhone, v1.0, 425 Mo, iOS 11.0, Boss Bunny Games) Les précieux trésors ont été volés!



Camel Dash vous emmène dans une course pour récupérer les bijoux tombés sur le sentier de sable tout en évitant les pièges et les obstacles. Votre mission est de ramener le trésor au palais le plus rapidement possible!



La course ne sera pas facile car vous devrez éviter les pièges et les lacunes... Pendant que vous faites la course avec votre personnage, vous devez trouver les artefacts manquants cachés dans le désert! Êtes-vous prêt pour le test!



Camel Dash est un runner 3D simple mais amusant avec un jeu à une touche qui vous divertira pendant des heures. Télécharger le jeu gratuit Camel Dash





Nouveaux jeux payants iOS :

The Last Train (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 431 Mo, iOS 11.0, Smash Game Studios LLP) Préparez-vous à partir à l'aventure d'une vie !!



The Last Train est un jeu d'aventure de survie dans lequel vous incarnez l'un des derniers pilotes de train survivants dans une Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Le jeu se déroule dans l'histoire alternative, après les attentats d'Hiroshima et de Nagasaki.



Dans ce voyage émouvant, l'histoire explore comment la guerre affecte les citoyens ordinaires qui veulent vaquer à leurs occupations quotidiennes, pas seulement les courageux soldats qui combattent sur les lignes de front. En tant que pilote de train, vous êtes chargé de parcourir le pays pour aider autant de personnes que possible. Télécharger The Last Train à 3,49 €





FAR: Lone Sails (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 600 Mo, iOS 10.0, Mixtvision Mediengesellschaft ...) Traversez des fonds marins asséchés remplis de vestiges d'une civilisation disparue. Manoeuvrez votre embarcation en évitant les nombreux obstacles qui vous attendront dans des conditions météorologiques parfois difficiles.



- Maîtrisez votre embarcation : Réparez et améliorez votre véhicule afin de faire face à de nombreux obstacles et dangers climatiques.

- Découvrez un monde unique : explorez des fonds marins asséchés, sur les traces de votre peuple dont vous devrez découvrir les reliques et les vestiges, témoins de l'histoire d'une civilisation déchue.

- Profitez d'un voyage fascinant : à travers des cieux nuageux, laissez-vous porter par le vent vers l'horizon.

- Un jeu post-apocalyptique garanti sans zombies : ce sera votre machine et vous contre le grand vide.

Télécharger FAR: Lone Sails à 4,99 €





Dark Cards (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.2, 269 Mo, iOS 10.0, Pixel Cattle Games) "Dark Cards" est un jeu de cartes où vous combattez des adversaires en construisant un deck. Dans ce jeu, vous êtes un agent de recouvrement, affrontez une étrange race dans l'univers et commencez une aventure folle.

Vous devez construire un deck basé sur les cartes existantes pour vaincre vos adversaires et terminer le recouvrement de créances.



Les cartes des deux camps dans le match sont mélangées au hasard et placées dans des positions différentes, et le nombre de cartes pouvant être ouvertes par tour est limité. Vous pouvez choisir de jouer votre propre carte régulièrement ou vous aventurer à jouer la carte de votre adversaire pour interférer. Télécharger Dark Cards à 2,29 €