Apple mentionne un MacBook Pro 16 2020 sous Intel

La semaine dernière, Apple a publié une mise à jour pour Boot Camp, son utilitaire pour exécuter Windows sur un Mac. Bien que cette mise à jour ne soit pas intéressante en termes de contenus, plusieurs utilisateurs ont remarqué que les notes de publication font référence à un modèle 2020 inédit du MacBook Pro 16 pouces.



Un nouveau MacBook Pro 16 2020 en approche

Apparu à la fin de l'année 2019, le MacBook Pro 16 pouces va donc fêter ses un an. Une période propice à un léger renouvellement, six mois après l'ajout d'une carte graphique optionnelle, la Radeon Pro 5600M.



Voici les notes de version d'Apple pour Boot Camp version 6.1.13 :

La mise à jour Boot Camp 6.1.13 améliore la compatibilité de votre Mac lors de l'exécution de Windows via Boot Camp.



Cette mise à jour: Améliore la qualité de l'enregistrement audio lors de l'utilisation du microphone intégré

Corrige un problème de stabilité qui pouvait survenir lors d'une forte charge du processeur sur les MacBook Pro 16 pouces (2019 et 2020) et les MacBook Pro 13 pouces (2020)

Introduit en novembre 2019, le MacBook Pro 16 pouces présente un écran aux bords plus minces, un Magic Keyboard avec un mécanisme à ciseaux plus fiable, des processeurs Intel Core de 9e génération, jusqu'à 64 Go de RAM, jusqu'à 8 To de stockage SSD, une carte graphique AMD Radeon Pro série 5000M, ainsi que des haut-parleurs et microphones améliorés.



Les rumeurs suggèrent qu'Apple envisage d'organiser un autre keynote le 17 novembre pour présenter son premier Mac avec un processeur Apple Silicon personnalisé, mais les premiers modèles à en profiter devraient être le MacBook Air 13 pouces, le MBP 13 pouces ou encore le retour du MacBook 12 pouces ultra-portable. Dommage que le prochain 16 pouces reste sur du Intel au lieu d'une puce A14X d'Apple.