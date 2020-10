Apple TV+ : La série Ted Lasso est renouvelée pour une troisième saison

Vous l'avez adoré, les critiques ont été excellentes partout dans le monde, la série Ted Lasso a conquis les abonnés Apple TV+. Les premiers jours après la mise en ligne de la série ont été décisifs pour Apple puisque l'entreprise a immédiatement décidé de renouveler le programme original pour une seconde saison, aujourd'hui Apple renouvelle pour une troisième saison !

Ted Lasso, une deuxième et troisième saison !

Ce qu'on adore avec Apple c'est qu'il ne faut pas plusieurs mois avant de prendre la décision de poursuivre une création originale ou de l'arrêter. Contrairement à Netflix, la firme de Cupertino observe pendant quelques jours la tendance auprès des abonnés et donne son feu vert pour un renouvellement de la série. Cette stratégie est particulièrement bien pensée puisqu'elle permet d'avoir une suite plus rapidement, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui sont tombés addict de la première saison.

Pour la série Ted Lasso, Apple a attendu seulement une semaine pour signer une saison 2 et aujourd'hui une saison 3 a été demandé.

Il faut dire que la série originale a été applaudie par les critiques (3.7/5 sur AlloCiné et 86% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes), c'est essentiellement ce qui aurait poussé Apple à renouveler une seconde fois la série.

Si vous ne l'avez pas encore vu, Ted Lasso est une série comique qui met en vedette l'acteur Jason Sudeikis. N'y connaissant pas grand-chose au monde du football, Ted va arriver à la tête d'une équipe de Premier League anglaise, il va devoir s'imposer auprès d'une équipe qui ne croit pas en lui et qui n'a pas grande motivation après une multitude de défaites avant son arrivée !



La première saison est actuellement disponible sur Apple TV+, de nouveaux épisodes vont arriver l'année prochaine. On peut s'attendre à l'arrivée de la prochaine saison vers l'été prochain (au plus tard). Pour information, le tournage reprendra à Londres dès janvier 2021, Apple serait actuellement gêné par les mesures pour limiter la propagation du Covid-19 au Royaume-Uni.



