La PS5 sera difficile à acheter à sa sortie d'après Sony

Il y a 1 heure

Alban Martin

4

Au vu des précommandes qui sont parties en quelques minutes, il était assez clair que les stocks de PS5 seraient maigre au lancement. Interrogé par Reuters, le président de PlayStation Jim Ryan, nous confirme que la demande pour la Playstation 5 est très forte. Une « hype » sans commune mesure avec celle de la Xbox Series X de Microsoft que l'on sentait déjà à chaque annonce du nippon.

Des chiffres fous pour la PS5

Le CEO de Sony Interactive Entertainment n'a pas communiqué de chiffre précis sur les précommandes mais il a admis que la PlayStation 5 avait reçu autant de précommandes aux États-Unis en 12 heures que la PlayStation 4 en 12 semaines en son temps. Un succès immense d'autant que la PS4 est la plus vendue des consoles avec 200 millions d'unités.



Même si la période de précommande a été plus courte sur la PS5, il est fort possible que la pandémie ait changé les habitudes et ait poussé les joueurs à commander au plus vite. Sans oublier que les précommandes en ligne sont désormais plus simples et largement connues en 2020, contrairement en 2013.

Une sortie imminente

La PS5 sortira le 12 novembre 2020 aux USA et au Japon, mais n'arrive que le 19 novembre en France. Malgré tout, il sera pratiquement impossible de l'avoir si vous n'aviez pas précommandé. Jim Ryan prévient que ceux qui veulent acheter une PS5 le jour du lancement ne puissent pas en trouver une.



Les estimations de Sony pour les ventes de sa console next-gen sont de l'ordre de 7 à 8 millions d'exemplaires d'ici fin mars 2021.



