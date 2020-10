Tales of the Neon Sea : jouez les détectives dans cette aventure en pixel-art

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Pour faire face au confinement, il va falloir à nouveau trouver des occupations, et pourquoi pas miser sur le large catalogue disponible dans l'App Store ? Aujourd'hui, c'est Tales of the Neon Sea (v1.0.17, 1,3 Go, iOS 9.0) qui rejoint le mouvement, proposant une aventure haute en couleur dans un style pixel-art.



Développé par le studio Palm Pioneer, celui-ci emmène le joueur dans une époque futuriste, où les humains partagent désormais la planète avec des robots doués de conscience et où le crime rôde.



Voici la bande-annonce du jeu :

Tales of the Neon Sea vous fait mener l'enquête

Au cours de la partie, le joueur va devoir explorer des scènes de crime, analyser des indices, mener des interrogatoires et beaucoup d'autres choses encore pour résoudre des énigmes et dévoiler des affaires. Serez-vous capable de mettre au jour la vérité derrière les apparences ?

Dans cette histoire, on incarne un ancien policier ayant abandonné ses confrères à force d'en être déçu. Devenu détective privé, l'homme va accepter une affaire mêlant disparitions et meurtres.



Il vous faudra donc explorer la ville et les différents environnements en pixel-art, pour ainsi dénicher le vrai du faux. Vous ferez face à de nombreuses énigmes et défis à surmonter, pour une aventure d'une durée de 13 à 15 heures.



Télécharger Tales of the Neon Sea à 4,49 €