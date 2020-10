Netflix : les prix augmentent au Canada et aux États-Unis

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de séries et de films : la plateforme Netflix vient d'annoncer une augmentation de ses tarifs aux États-Unis , quelques mois après le Canada. Désormais, le forfait basique passe à 14$ au lieu des 13$ demandés habituellement, tandis que le forfait Premium prend 2$, passant de 16$ à 18$. Pour rappel, depuis le 8 novembre, c'est au Canada que les prix ont augmenté , avec un forfait Standard passant à 14,99$ (+1$). Si pour le moment, nous ne sommes pas concernés, il s'agit tout de même en général d'une bonne indication sur les intentions du groupe. On peut donc s'attendre à une future hausse des prix en France, la dernière datant de juin 2019. Source

