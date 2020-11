Apple : Le budget pour la R&D a explosé au dernier trimestre 2020

Toutes les entreprises ont un budget pour la recherche et le développement, il permet de soutenir l'innovation et faire évoluer les produits face à des concurrents qui n'hésitent pas à investir des milliards de dollars. Apple n'est pas l'entreprise qui a le plus gros budget R&D, cependant la firme de Cupertino a compris l'importance et alloue une somme significative pour trouver les innovations de demain qui vous feront acheter ses produits ! Les chiffres du quatrième trimestre fiscal 2020 sont fous.

4,978 milliards de dollars sur le dernier trimestre 2020

Le LiDAR, la détection de l'oxygène dans le sang, l'ECG... Toutes ces fonctionnalités que vous retrouvez sur les derniers produits Apple sont passées par la case R&D. C'est grâce aux nombreux milliards mis sur la table chaque année que la firme de Cupertino peut sortir des appareils avec des fonctionnalités fiables et qui apporteront des arguments solides dans les campagnes marketing !

Si Apple a dévoilé des résultats trimestriels proches de la perfection, l'entreprise n'a pas mis en avant l'investissement dans la recherche et le développement, pour ce dernier trimestre il a été de 4,978 milliards de dollars, cela représente une hausse de 21,12% par rapport au même trimestre l'année dernière.

Comment expliquer cette augmentation soudaine de l'investissement ?

Cette "cellule" d'Apple travaille dans tout ce qui concerne les futurs produits du géant californien. On le sait, Apple nous réserve beaucoup de surprises à l'avenir, on pense par exemple aux Apple Glasses, au casque de réalité augmentée ou encore à la future voiture électrique et connectée du doux nom "Apple Car".

Tout cela a un coût, surtout que la direction de l'Apple Park a des exigences très élevées. Si l'investissement est aussi important, c'est en partie parce qu'Apple s'entoure des meilleurs éléments pour ses projets, l'entreprise choisit les ingénieurs et les développeurs les plus renommés et talentueux dans leur domaine, évidemment tout cela a un coût.