Un Mac Pro deux fois plus petit et sous Apple Silicon ARM ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

Dans le cadre de la transition vers Apple Silicon, Apple travaille sur un nouveau Mac Pro bien plus compact que le modèle 2019, rapporte Bloomberg. Il se murmure que ce nouveau ‌Mac Pro 2021 aurait un design similaire à l’actuel, mais dans un boîtier plus compact. Ce dernier serait carrément deux fois plus petit.

Un nouveau Mac Pro Mini ?

On ne sait pas si le nouveau ‌Mac Pro‌ remplacera le modèle actuel ou sera vendu aux côtés du ‌dernier Mac Pro‌ qui a été introduit l'année dernière. Voilà ce qu’en dit Bloomberg :

Les ingénieurs Apple développent actuellement un nouveau «Mac Pro» qui ressemble à la conception actuelle mais à environ la moitié de la taille. On ne sait pas si ce Mac remplacera l'actuel «Mac Pro» ou s'il s'agit d'un modèle supplémentaire. Les conceptions de puces d'Apple pourraient aider l'entreprise à réduire la taille de ses ordinateurs en raison d'une efficacité énergétique accrue, mais le ‌Mac Pro‌ actuel est volumineux, en partie, pour s'adapter à des composants tels que des lecteurs de stockage supplémentaires et des puces graphiques.

Le nouveau ‌Mac Pro‌ ne devrait pas sortir cette année mais plutôt en 2021 ou 2022. Et un boîtier plus petit signifie moins de possibilités de personnalisation pour les clients. Ce serait donc en quelque sorte un Mac Pro Mini qui s’ajouterait à la gamme.



Apple prévoit de faire évoluer tous ses Mac vers des puces ‌Apple Silicon‌ au lieu des puces Intel, un processus qui prendra deux ans.

Le keynote de la semaine prochaine devrait voir Apple dévoiler un MacBook Pro 13 pouces, un ‌MacBook Pro‌ 16 pouces et un MacBook Air 13 pouces, qui seront tous équipés de puces ‌Apple Silicon‌ ARM. Et pourquoi pas un mot sur les Mac Pro. Mais réflexion faite, on a du mal à imaginer Apple remplacer son ordinateur professionnel a peine un an après l’avoir complètement refondu. Les clients ayant dépensé 10, 20 ou même 60 000€ pourraient mal le prendre.